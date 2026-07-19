"Ako sam za ovih 20 godina koliko se bavim tenisom uspeo da utičem i inspirišem novu generaciju da igraju bolje nego što sam ja igrao u najboljim godinama, srećan sam jer je to cela poenta. Nećeš sve što si naučio i dostigao poneti u svojoj glavi, moraš to da podeliš. Pokušavam da budem otvorenog srca, pričam sa njima kad god mi se obrate. Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad. I sada je mlad, mislim da je to bilo pre tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao pretnju razumem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želi da podelim to sa vama'", prisetio se Novak.