"REKAO SAM SINERU SVE! A, ONDA JE POČEO DA ME POBEĐUJE..." Đoković otkrio šokantnu priču! Do detalja je Janiku i njegovom treneru rekao šta mora da se popravi!
Srpski teniser trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gde je bio prisutan na raznim događajima, a stigao je i da bude gost Kevinu Hartu.
Koncept emisije je takav da se razgovor vodi u hladnoj kupki u kadi, a između ostalog Novak Đoković je pričao i o rivalstvu sa Janikom Sinerom.
Italijan koji je Novaka nedavno pobedio u polufinalu Vimbldona, pre nego što je u borbi za trofej bio bolji od Aleksandera Zvereva, je u mlađim danima dobio važne savete od Srbina.
"Sve sam mu izneo, sve što sam primetio na terenu: njegove slabosti, snage, stvari na kojima mora da poradi... a onda me je, naredne tri godine, pobeđivao na Vimbldonu svake proklete godine! Tako da, možda sam pogrešio, ne znam", našalio se Đoković i nasmejao prisutne.
Otkrio je srpski teniser i da mu je jednom prišao Daren Kejhil, Sinerov trener.
"Ako sam za ovih 20 godina koliko se bavim tenisom uspeo da utičem i inspirišem novu generaciju da igraju bolje nego što sam ja igrao u najboljim godinama, srećan sam jer je to cela poenta. Nećeš sve što si naučio i dostigao poneti u svojoj glavi, moraš to da podeliš. Pokušavam da budem otvorenog srca, pričam sa njima kad god mi se obrate. Sinerov trener mi se obratio kada sam ga jednom pobedio na Vimbldonu, on je tada bio mlad. I sada je mlad, mislim da je to bilo pre tri godine. On me je pitao: 'Šta misliš o njemu? Na čemu treba da radimo? Ako ne želiš da kažeš jer ste rivali, ako ga gledaš kao pretnju razumem'. Ja sam rekao: ' Ne, ne, ne, želi da podelim to sa vama'", prisetio se Novak.
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