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Grčki teniser Stefanos Cicipas osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštadu pošto je u finalu savladao Belgijanca Rafela Kolinjona rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(3:7), 6:3) za dva sata i 18 minuta igre.

Grčkom teniseru ovo je treća titula u karijeri, a trijumf na turniru iz serije 250 doneo mu je zaradu od 93.175 evra. Kolinjonu je pripao ček na 54.360 evra.

Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

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Novak Ðoković u Medjugorju Izvor: Instagram/Dodigtenniscenter