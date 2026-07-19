Grčki teniser Stefanos Cicipas osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštadu pošto je u finalu savladao Belgijanca Rafela Kolinjona rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(3:7), 6:3) za dva sata i 18 minuta igre.

Grčkom teniseru ovo je treća titula u karijeri, a trijumf na turniru iz serije 250 doneo mu je zaradu od 93.175 evra. Kolinjonu je pripao ček na 54.360 evra.