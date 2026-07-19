Stefanos Cicipas osvojio je titulu na ATP turniru u Gštadu, savladavši Kolinjona rezultatom 2:1. Ovo je njegova treća titula u karijeri.
Tenis
TITULA! Stefanos Cicipas najbolji u Gštadu
Slušaj vest
Grčki teniser Stefanos Cicipas osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštadu pošto je u finalu savladao Belgijanca Rafela Kolinjona rezultatom 2:1 (6:4, 6:7(3:7), 6:3) za dva sata i 18 minuta igre.
Grčkom teniseru ovo je treća titula u karijeri, a trijumf na turniru iz serije 250 doneo mu je zaradu od 93.175 evra. Kolinjonu je pripao ček na 54.360 evra.
Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši