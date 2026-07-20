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Udruženje teniserki (WTA) uvodi jednokratno obavezno testiranje gena za sve igračice, koje stupa na snagu od utorka i predstavlja uslov za nastup na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

1/7 Vidi galeriju Amanda Anisimova Vimbldon 2025 Foto: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia, Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

WTA je ove sedmice ažuriralo svoju politiku o podobnosti za takmičenje u ženskoj konkurenciji i uvelo proveru pola "na osnovu biološkog pola", kako bi se "sačuvao integritet profesionalnog ženskog tenisa i obezbedili fer uslovi takmičenja za sve igračice".

Ta organizacija se uskladila sa pravilima o podobnosti koje je u martu usvojio Međunarodni olimpijski komitet (MOK), u skladu sa izvršnom uredbom predsednika SAD Donalda Trampa o sportu uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Teniserke će biti testirane na SRY gen. Test za SRY gen, koji je deo Y hromozma i uzrokuje razvoj muških karakteristika, može da se obavi brisom iz obraza ili analizom krvi. Test je pouzdan pokazatelj za određivanje biološkog pola.

Igračice će biti testirane samo jednom, a samo negativan rezultat koji potvrđuje da SRY gen nije prisutan, omogućiće im da se takmiče na Turu.

Ako test bude pozitivan, igračice će morati da prođu dodatnu medicinsku procenu pre nego što im bude dozvoljeno da nastupe.

Obavezno testiranje pola, koje već sprovode sportska međunarodna tela u atletici, skijanju i boksu, naišlo je na kritike stručnjaka za ljudska prava i aktivističkih organizacija.