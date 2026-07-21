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Nekada su harale svetskim teniskim terenima, a sada uživaju u potpuno drugačijoj ulozi - bez pritiska, reflektora i borbe za trofeje.

Ana Ivanović i Anđelika Kerber ponovo su privukle ogromnu pažnju, ali ovog puta ne zbog tenisa, već zbog zajedničkog odmora na jednom od najlepših mesta u Evropi, italijanskom ostrvu Kapri.

Dve bivše prve teniserke sveta pokazale su da veliko prijateljstvo iz profesionalnih dana i dalje traje, a njihove fotografije sa odmora izazvale su brojne reakcije među ljubiteljima tenisa.

Ana i Anđelika godinama su bile rivalke na WTA turu, ali su van terena izgradile posebno prijateljstvo. Obe su ostavile dubok trag u belom sportu - Ivanovićeva je osvojila Rolan Garos i bila broj jedan na svetu, dok je Kerberova stigla do tri grend slem titule i takođe se popela na vrh WTA liste.

Sada, umesto velikih finala i borbe za pehare, njih dve uživaju u mirnijim danima – suncu, moru i druženju.

Odmor sa prijateljicama u Italiji Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se njihovo prijateljstvo nije završilo kada su okačile rekete o klin. Naprotiv, Ana i Anđelika su i danas veoma bliske, a upravo je Kerber ranije isticala koliko joj Ivanovićeva znači.

"Radujem se Ani, jer se nekako ovim zatvara jedan krug. Poznajemo se zaista dugo, ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno, na terenu i van njega", govorila je Kerberova povodom njihovog druženja.

Njihov zajednički odmor još jednom je pokazao da se najveća rivalstva često pretvore u najlepša prijateljstva, a Ana i Anđelika su dokaz da neke veze iz sveta sporta traju zauvek.

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Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram