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Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Kicbilu, pošto je danas posle dva seta poražen od Francuza Kventana Alisa 6(4):7, 4:6.

Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia

Đere, 221. teniser sveta, poražen je od 83. igrača na ATP listi posle sat i 54 minuta.

Alis će u drugom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka.

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