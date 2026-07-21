Alis će u drugom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka
Tenis
ATP TURNIR U KICBILU: Laslo Đere izgubio u prvom kolu
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Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Kicbilu, pošto je danas posle dva seta poražen od Francuza Kventana Alisa 6(4):7, 4:6.
Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia
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Đere, 221. teniser sveta, poražen je od 83. igrača na ATP listi posle sat i 54 minuta.
Alis će u drugom kolu igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka.
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