Kecmanović, 58. teniser sveta, poražen je od 56. igrača na ATP listi posle sat i 50 minuta.
Tenis
KECMANOVIĆ PAO U KICBILU: Baes ga izbacio posle velike borbe
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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Kicbilu, pošto je posle tri seta poražen od Argentinca Sebastijana Baesa 3:6, 6:3, 4:6.
Baes je tri puta oduzeo servis Kecmanoviću, koji je napravio dva brejka.
U narednom kolu, Baes će igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša.
(Beta)
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