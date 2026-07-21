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Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Kicbilu, pošto je posle tri seta poražen od Argentinca Sebastijana Baesa 3:6, 6:3, 4:6.

Baes je tri puta oduzeo servis Kecmanoviću, koji je napravio dva brejka.

U narednom kolu, Baes će igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša.

(Beta)

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