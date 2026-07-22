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Pošto je njen razvod od Bastijana Švajnštajgera mesecima punio medijske stupce, Ana Ivanović retko se oglašava o privatnim stvarima. Upravo zbog toga, njeno nedavno gostovanje u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka", koju vodi čuveni hrvatski fudbaler i trener Slaven Bilić, privuklo je ogromnu pažnju javnosti u celom regionu.

Nekada prva teniserka sveta u otvorenom razgovoru dotakla se života posle povlačenja iz profesionalnog sporta, izazova majčinstva, ali i mesta koje već godinama doživljava kao svoj pravi dom. Za razliku od nekadašnjih neprekidnih putovanja i turnira, Ani je danas na prvom mestu vreme provedeno sa najmilijima.

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Instagram, Screenshot

Palma de Majorka kao utočište za porodicu

Kuću na Palma de Majorki kupila je još 2008. godine, u periodu kada je bila na samom vrhuncu teniske karijere. Tokom godina, upravo je ovo špansko ostrvo izabrala kao idealno okruženje za odrastanje svoje dece.

U ovom mediteranskom raju danas živi sa sinovima Lukom, Leonom i Teom, naglašavajući da joj prija blaga klima i daleko mirniji ritam života:

"Da, deca idu u školu, ovde živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta napolju, vreme je lepo tokom cele godine, imam tri dečaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične", rekla je Ana Ivanović u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

1/10 Vidi galeriju KURIR NA MAJORCI KOD ANE I ŠVAJNIJA! Foto: Kurir, AP Christophe Gateau, Kurir

Svakodnevica daleko od svetla reflektora

Proslavljena teniserka se nakon završetka sportske karijere u potpunosti posvetila ulozi majke i porodičnim obavezama. Iako povremeno prihvati učešće u odabranim projektima ili se pojavi na javnim događajima, svoj privatni život pažljivo čuva od radoznalih pogleda.

Upravo iz tog razloga je njen razgovor sa Slavenom Bilićem privukao tolika interesovanja - publika je dobila retku priliku da sazna kako danas izgleda svakodnevni život jedne od najuspešnijih srpskih sportistkinja u istoriji.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

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