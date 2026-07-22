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Teniski svet bruji o sramnom potezu Paule Badosе u Rumuniji!

Špankinja je napravila haos na terenu, ali je prošla bez diskvalifikacije – odmah su krenula poređenja sa Novakom Đokovićem i čuvenim incidentom sa US opena.

Paula Badosa našla se u centru skandala na turniru u Jašiju, a njen potez podigao je buru u teniskoj javnosti.

Španska teniserka je tokom polufinalnog meča protiv Tamare Zidanšek izgubila živce nakon promašenog udarca, a onda u naletu besa bacila reket prema tribinama. Reket je proletao blizu skupljača loptica, ali srećom niko nije povređen.

I tu je nastao problem.

Dok su jedni tvrdili da je Badosa imala sreće što nije završila meč ranije zbog diskvalifikacije, drugi su odmah izvukli slučaj koji i dalje deli tenisku javnost - Novaka Đokovića i US open 2020. godine.

"Kako je Novak izbačen, a ona nije?"

Društvene mreže su se usijale.

Mnogi ljubitelji tenisa podsetili su na situaciju iz Njujorka kada je Đoković, tada prvi teniser sveta, diskvalifikovan sa US opena nakon što je lopticom pogodio linijsku sudiju.

Srpski as je tada frustrirano udario lopticu posle izgubljenog gema, ona je nesrećno pogodila sudiju u vrat, a organizatori nisu imali dilemu - meč je bio završen.

Kod Badosine situacije, međutim, došlo je do drugačijeg epiloga. Reket nije pogodio nikoga i sudija je odlučio da je kazna dovoljna, pa je Špankinja nastavila meč i kasnije stigla do finala.

"Ovo je sramota" – legendarna trenerka udarila na Badosu

Potez bivše druge teniserke sveta nije se dopao ni Ren Stabs, nekadašnjoj trenerki Serene Vilijams.

Ona je kritikovala odluku da Badosa ostane u turniru i poručila da ovakve situacije moraju ozbiljnije da se sankcionišu.

"Ako reket ode van kontrole, igrač mora da snosi odgovornost", bila je suština njene kritike.

I dok Badosa može da kaže da je imala sreće jer niko nije povređen, mnogima je ostalo pitanje:

Da li pravila važe isto za sve ili je Novak tada platio cenu mnogo strožeg kriterijuma?

Jedno je sigurno - potez Paule Badosе otvorio je staru tenisku raspravu koja se svaki put vraća kada reket ili loptica polete u pogrešnom smeru.