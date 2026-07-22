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Ana Ivanović je dugo bila u svetskom vrhu, a tokom 2008. godine i na prvom mestu VTA liste sa samo 21 godinom.

Čuvena Srpkinja je te godine osvojila Rolan Garos što je bio njen jedini trofej na grend slem turnirima, a karijeru je nažalost završila 2016, kada je imala samo 29 godina.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Gostujući u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" otvoreno je govorila o brojnim temama. Između ostalog, pričala je i o odluci da završi karijeru.

"Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike kad sam izlazila na teren poslednjih godina. I onda ljudi kažu 'Šta se dešava, odjednom usred meča padne?'. A ustvari meni se okine ta panika i više ne mogu jer napadne me strah. Sutra moram ponovo da izađem i da igram pred ljudima... Neverovatno, stvarno", poručila je Ana Ivanović.

Dodala je da je, uprkos tim problemima, bilo teško da prelomi i prekine karijeru.

"Nije to bio lak korak, tenis je bio moj život od pete godine. Prva ljubav, nešto što sam volela i bila vrlo dobra. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, ali ne žalim zbog odluke. Nedostaju mi turniri, takmičenja, andrenalin, ali srećna sam tu gde sam sada".

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