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Na današnji dan 1963. godine rođen je Slobodan Boba Živojinović- čovek koji je ispisao istoriju srpskog tenisa, udarao servise od kojih su strahovali najveći igrači sveta i koji je u zlatnoj eri belog sporta bio jedno od najprepoznatljivijih lica Jugoslavije.

Njegova karijera bila je ispunjena velikim pobedama, ali i neverovatnim životnim pričama - od druženja sa princezom Dajanom do ljubavi sa Lepom Brenom.

Kada se pomene srpski tenis osamdesetih godina, jedno ime zauzima posebno mesto - Slobodan Boba Živojinović.

Pre Novaka Đokovića, on je bio čovek koji je nosio ime jugoslovenskog i srpskog tenisa na najvećoj svetskoj sceni.

Bio je poznat po razornom servisu, igri servis-volej i karakteru koji ga je činio jednim od najomiljenijih sportista tog vremena.

1/5 Vidi galeriju Boba Živojinović, fotografije iz mlađih dana Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Slobodan Boba Živojinović rođen je 23. jula 1963. godine u Beogradu, a već kao mlad pokazao je da poseduje talenat za velike stvari.

Tokom osamdesetih godina bio je jedan od najboljih tenisera sveta i čovek koji je sa prostora bivše Jugoslavije napravio veliki iskorak na međunarodnoj sceni.

Njegov stil igre bio je prepoznatljiv – snažan servis, jednoručni bekhend i hrabrost da napadne svakog protivnika.

Teniser koji je rušio šampione

Živojinović je tokom karijere osvojio dve ATP titule u singlu – u Hjustonu 1986. godine i Sidneju 1988. godine.

Najbolji plasman u karijeri ostvario je 26. oktobra 1987. godine, kada je stigao do 19. mesta na ATP listi.

Ipak, najveći trag ostavio je na najvažnijim turnirima.

Na Australijan openu 1985. godine napravio je jednu od najvećih pobeda u karijeri kada je u dramatičnom četvrtfinalu, posle pet setova, savladao legendarnog Džona Mekenroa.

Bio je to meč koji se i danas pamti.

U polufinalu ga je zaustavio Mats Vilander, ali je Boba tada pokazao da može da se nosi sa najboljima na svetu.

Godinu dana kasnije stigao je do polufinala Vimbldona, gde je posle velike borbe u pet setova izgubio od Ivana Lendla.

Kralj dubla i broj 1 na svetu

Iako je u singlu ostvario velike rezultate, najveći uspeh u karijeri ostvario je u konkurenciji parova.

Sa Andresom Gomezom osvojio je US Open 1986. godine, a iste sezone osvojio je još nekoliko velikih turnira.

Vrhunac njegove dubl karijere dogodio se 8. septembra 1986. godine, kada je postao najbolji dubl igrač sveta.

Do danas je, uz Nenada Zimonjića, jedini srpski teniser koji je uspeo da dođe do prve pozicije na ATP listi u konkurenciji dublova.

Pojede pola jagnjeta i izađe na teren

Legendarni srpski teniser u svetu tenisa ostaće upamćen po nesvakidašnjem i originalnom potezu tokom meča.

Australijan open te 1985. godine osvojio je Štefan Edberg, ali Gren slem u Melburnu retko ko pamti po tome, već svi pamte po čuvenom četvrtfinalnom meču između legendi Bobe Živojinovića i Džona Mekinroa.

To je ta priča o čuvenom sendviču koja se i dan danas prepričava u teniskim krugovima i koja je na neki način od Živojinovića, osim pobede u ovom meču, stvorila i svetsku zvezdu i posle koje je ušao u istoriju.

Velika svađalica Džon Patrik Mekinro, krenuo da se raspravlja sa glavnim sudijom tog meča, a kako je to često radio da bi pre svega poremetio protivnike i kako je znao da će se to odužiti, Boba Živojinović se odlučio na originalan potez.

Otišao je u ložu, seo, prekrstio noge i poslužio se sendvičem i vodom.

"Kada je Mekinro osetio da sam počeo da vladam, hteo je da me ohladi. Ja sam to shvatio. Otišao je do sudije da protestuje, a ja, kao neko ko je odrastao na novobeogradskom asfaltu, nisam hteo da budem deo te predstave. Otišao sam sa terena, uzeo sendvič, a neki Australijanac je hteo da mi da šampanjac. Fascinantno je kakav sam aplauz i energiju s tribina dobio. Mekinro se našao u čudu", rekao je Živojinović u emisiji "Vice".

Upitan da li bi, da se hrani kao Novak Đoković, dogurao dalje od 19. mesta na ATP listi, Boba je kao iz topa odgovorio:

"Apsolutno da. Ja pojedem pola jagnjeta i izađem na teren".

Veliki zavodnik

Boba Živojinović nije bio samo sportska zvezda.

Njegovo ime bilo je poznato širom sveta, a život ga je spojio sa mnogim poznatim ličnostima.

Jedna od najzanimljivijih priča vezana je za njegovo prijateljstvo sa princezom Dajanom.

Kako je svojevremeno ispričao za Kurir, njihovo poznanstvo počelo je 1987. godine, neposredno pred Vimbldon.

Boba je tada učestvovao na humanitarnom meču koji je organizovan pod pokroviteljstvom Lejdi Di.

"U prvom razgovoru pitala me je da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine ponovo je došla na egzibicioni meč i opet me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski", ispričao je Živojinović za Kurir.

Posebno mu je značilo što Dajana nije želela poseban tretman.

"Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri osoba poput nje. Nije se dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina", govorio je Boba.

Druženje sa princezom Dajanom

Iako je bila jedna od najpoznatijih žena na svetu, Živojinović je pričao da je Dajana bila potpuno prirodna i jednostavna u razgovoru.

Njihove teme nisu bile samo sport i slava, već svakodnevni život i porodica.

"Bila je predivna žena, njena veličina bila je u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugački razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam uglavnom to bile teme", rekao je Boba za Kurir.

Posebno mu je ostao u sećanju trenutak kada je sinu Filipu objasnio koga je upoznao.

"Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao svako dete, princeze zamišljao poput likova iz bajki, u dugim raskošnim haljinama", prisetio se Živojinović.

Sećanje na Lejdi Dajanu završio je rečenicom:

"Ponosan sam što sam je poznavao."

1/3 Vidi galeriju Boba Živojinović i princeza Dajana Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Ljubav sa Lepom Brenom

Posle prvog braka sa Zoricom, Boba Živojinović je 1992. godine započeo novo poglavlje života.

Oženio je jednu od najvećih zvezda sa ovih prostora – Lepu Brenu.

Njihova ljubavna priča postala je jedna od najpoznatijih u regionu, a zajedno su dobili dvojicu sinova – Stefana i Viktora.

1/11 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Živojinović večeras sa svojom porodicom proslavljaju krsnu slavu Aranđelovdan Foto: Marko Karović

Iz prvog braka Boba ima sina Filipa.

Čovek koji je ostavio trag

Iako je njegova profesionalna karijera odavno završena, ime Slobodana Bobe Živojinovića zauvek je upisano u istoriju sporta.

Bio je jedan od prvih tenisera sa ovih prostora koji je pokazao da se može igrati ravnopravno sa najvećim svetskim šampionima.

Pobeđivao je legende, osvajao velike turnire, postao broj 1 u dublu, ali je iza njega ostala i priča o čoveku koji je van terena upoznao neke od najpoznatijih ljudi svog vremena.

Od teniskih terena do kraljevskih tribina – život Bobe Živojinovića bio je priča o talentu, uspehu i susretima koji se pamte zauvek.