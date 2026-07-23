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Arina Sabalenka prvi put je do detalja ispričala kako je nastalo njeno prijateljstvo sa Novakom Đokovićem.

Najbolja teniserka sveta otkrila je da je sve počelo spontano, kroz šalu i pitanja za savete, a onda je upoznala i suprugu srpskog asa Jelenu i druženje je postalo još prisnije.

Beloruska teniserka Arina Sabalenka i Novak Đoković već godinama imaju poseban odnos pun poštovanja i prijateljstva.

Iako dolaze iz različitih generacija i takmiče se u različitim konkurencijama, njih dvoje često razgovaraju, razmenjuju iskustva i savete, a prva igračica sveta ne krije da se za pomoć često obraća upravo jednom od najboljih tenisera svih vremena.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Gostujući u emisiji "First and Tur", Beloruskinja je priznala da ni sama ne zna trenutak kada su ona i Novak postali bliski.

"Ni ja ne znam kada i kako tačno. Postepeno, samo po sebi. Ja se ne stidim ničega, u jednom trenutku sam se našalila sa Novakom. Pričali smo, pitala sam ga za jedan savet, treći, deseti... Tako smo postepeno počeli da komuniciramo. Onda sam upoznala njegovu suprugu, polako smo počeli da se družimo u parovima...", ispričala je Sabalenka.

Njene reči posebno su privukle pažnju zbog pomena Novakove supruge Jelene, jer je otkrila da se njihov odnos nije završio samo na teniskim razgovorima, već je prerastao u prijateljstvo i van terena.

Saveti najboljeg svih vremena

Sabalenka je priznala da je od Đokovića želela da sazna detalje koje koriste samo najveći šampioni.

Posebno ju je zanimalo kako Novak priprema svoj čuveni ritern i na šta obraća pažnju dok čeka servis protivnika.

"Mnogo toga mi je ispričao o samoj igri. Recimo, igrali smo egzibiciju, sedeli u pauzama i razgovarali. Rekla sam mu: slušaj, ti imaš najbolji ritern, na šta se fokusiraš dok čekaš servis? Objasnio mi je šta radi i od tada, kada god se vidimo, pita me da li slušam njegov savet."

Osim tehničkih stvari, Sabalenku je zanimalo ono po čemu je Đoković godinama poznat - neverovatna mentalna snaga u najvažnijim trenucima.

Beloruskinja je želela da sazna kako uspeva da ostane miran kada se odlučuje pobednik velikih turnira.

"Takođe me je interesovalo kako se koncentriše u završnicama velikih turnira. Objasnio je da je za njega veoma važno da ode u prirodu, šeta i uzme kratku pauzu kako bi se resetovao."

Novak Đoković i Arina Sabalenka Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

"Rekao mi je da vičem"

Sabalenka, poznata po velikoj energiji na terenu, otkrila je i da joj je Novak pomogao da pronađe način kako da kontroliše emocije tokom mečeva.

"Objasnio je da mu to pomaže da izbaci emocije. I ja sam ponekad takva. Potrebno mi je da vičem kako bih smanjila tenziju i ponovo se fokusirala."

O Sineru i Alkarazu

Prva teniserka sveta osvrnula se i na dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Iako je istakla kvalitete obojice, priznala je da joj je igra Italijana nešto bliža.

"Više volim Sinera jer je njegova igra sličnija mojoj. Oboje imamo dobar forhend, mada ni bekhend nije loš. Oboje igramo agresivno. Volim i kako se Alkaras kreće, kako igra svaku loptu, vidi se da uživa. Kada sve saberem, gotovo mi je nemoguće da izaberem između njih dvojice."

Sabalenka je tako otkrila detalje prijateljstva sa Đokovićem koje javnost do sada nije često imala priliku da čuje – od jedne šale i pitanja za savet, do odnosa u kojem razmenjuju iskustva najveći šampioni svetskog tenisa.