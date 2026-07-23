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Iako se retko pojavljuje u medijima i u širokom luku izbegava duže intervjue, Ana Ivanović je napravila izuzetak. Nekadašnja prva teniserka sveta bila je gošća u emisiji „(Ne)uspjeh prvaka“, gde je u otvorenom razgovoru sa novim kormilarom reprezentacije Hrvatske, Slavenom Bilićem, otkrila brojne manje poznate pojedinosti iz bogate karijere.

Finansije i zarada bile su teme koje je uvek vešto zaobilazila, ali ju je Bilić iznenadio direktnim pitanjem – na šta je otišao prvi novac koji je inkasirala u karijeri?

"Ne sećam se, nikad mi to nije bio primarni cilj. Prvi veliki poklon koji sam sebi kupila je bila za Novu godinu 2007/2008 godina. Kupila sam u Hong Kongu sebi 'Šanel' sat sa dijamantima", otkrila je Ana.

1/7 Vidi galeriju Odmor sa prijateljicama u Italiji Foto: Instagram

Međutim, dragocenost koju je priuštila sebi nije dugo ostala u njenom vlasništvu. Već iste godine, tokom boravka u prestonici Francuske, ostala je bez tog poklona.

"Na kraju su mi ga ukrali u Parizu na kraju godine. Kada su mi ukrali, potpisala sam sa 'Roleksom'. Bilo mi je žao, toliko sam to želela, prvo nešto što sam materijalno sebi kupila", zaključila je Ana Ivanović.

Svakodnevica daleko od svetla reflektora

Proslavljena teniserka se nakon završetka sportske karijere u potpunosti posvetila ulozi majke i porodičnim obavezama. Iako povremeno prihvati učešće u odabranim projektima ili se pojavi na javnim događajima, svoj privatni život pažljivo čuva od radoznalih pogleda.

Upravo iz tog razloga je njen razgovor sa Slavenom Bilićem privukao tolika interesovanja - publika je dobila retku priliku da sazna kako danas izgleda svakodnevni život jedne od najuspešnijih srpskih sportistkinja u istoriji.