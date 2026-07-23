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Međutim mediji iz Španije donose znatno opreznije prognoze.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alkaras je van terena od 15. aprila zbog povrede, a prema pisanju lista "La Verdad", nije izvesno da će biti spreman ni za povratak na Masters u Sinsinatiju, koji je na programu od 13. do 23. avgusta.

"Očekuje se da otputuje u Sinsinati sa namerom da nastupi, ali njegovo učešće nije zagarantovano. Čak i ako bude igrao, neće nužno biti na svom najboljem nivou", pišu španski mediji.

Ukoliko Alkaras bude primoran da propusti turnir u Sinsinatiju, pod veliki znak pitanja došlo bi i njegovo učešće na US Openu, gde bi trebalo da brani šampionsku titulu.

US Open je na programu od 30. avgusta do 13. septembra.