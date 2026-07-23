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Prva teniserka sveta i srpski as već godinama imaju odličan odnos, a osim šala i druženja na najvećim turnirima, njihovo prijateljstvo donelo je i konkretne teniske savete.

Sabalenka je u razgovoru za "First&Red" priznala da je upravo od Đokovića potražila pomoć, jer njegov ritern smatra jednim od najboljih u istoriji ovog sporta.

– Jednom smo razgovarali i zaista mi se dopada njegov ritern. Pitala sam ga: "Na šta se fokusiraš kada stojiš i čekaš servis? Tvoj ritern je neverovatan" – ispričala je Sabalenka.

Đoković joj je tada objasnio da veliku ulogu ima početni stav prilikom prijema servisa.

– Rekao mi je da ima specifičnu poziciju i da mu to pomaže da bolje reaguje. Probala sam isto i odmah mi je bilo lakše – otkrila je Beloruskinja.

Srbin joj je preneo i deo svog mentalnog pristupa.

– Fokusiram se na sebe, pokušavam da uradim split-step i onda reagujem. Nekada možeš da vidiš gde protivnik šalje servis, a nekada jednostavno osetiš – objasnio joj je Đoković.

Sabalenka je priznala da je posle tog razgovora promenila određene detalje u tehnici.

– Od tada mi govori: "Kopiraš me." Ali ako već nekoga kopiraš, onda kopiraš najboljeg. Njegova tehnika mi je pomogla. Nije potpuno ista, ali postoje sličnosti – rekla je najbolja teniserka sveta.

Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

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Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon