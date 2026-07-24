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Sve je potvrdila Vanesa koja je otkrila i da je raskid bio sve, samo ne miran.

U razgovoru sa poznatim novinarom Gabrijeleom Parpiljom, Vanesa je otkrila da je Beretini odlučio da prekine svaki kontakt sa njom, i da ju je čak blokirao na društvenim mrežama.

Poručila je i da još uvek pokušava da se izbori sa emocijama, kao i to da nije uspela da ostavi prošlost iza sebe.

"Teško mi je čak i da gledam njegove mečeve na televiziji. Sećanje na naš prvi poljubac na plaži i zajednička putovanja je i dalje previše živo", istakla je Vanesa Belini.

1/9 Vidi galeriju Vanesa Belini i Mateo Beretini Foto: Instagram/vaneessabellini

A, dok ona otvoreno govori o raskidu, Mateo je poslednjih dana viđen na Ibici u društvu svetski poznate di-džej zvezde Pegi Gu. Fotografije su odmah pokrenule nagađanja da je Beretini odmah pronašao novu devojku, ali Vanesa smatra da javnost prebrzo donosi zaključke.

"Mateo ima mnogo prijatelja među di-džejevima, voli da pleše i obožava muziku. Mislim da su on i Pegi samo prijatelji. U drugom životu, on bi verovatno bio plesač".

Ipak, kada je govorila o njihovom odnosu, nije krila razočaranje. Tvrdi da je Beretini više puta prekidao kontakt, a zatim se vraćao sa pričama o zajedničkoj budućnosti, da bi potom ponovio držanje distance.

"Vraćao mi se pre svakog izlaska. Govorio bi mi: "Ti si žena mog života. Ti si ona s kojom ću plakati kada prestanem da igram tenis". A onda je otišao na Ibicu i vratio se kao druga osoba".

Prema njenim rečima, konačan raskid usledio je odmah po njegovom povratku sa odmora, kada joj je bez mnogo objašnjenja rekao da je njihovoj vezi došao kraj.

"Rekao mi je: "Sama si, Vanesa, ja sam sam, raskidamo. Nismo više dobri jedno za drugo. Idi s kim hoćeš, radi šta hoćeš, nikada to neću shvatiti lično. Previše patiš, previše si vezana za mene. Idi s ovim, idi s onim, nije me briga", završila je Vanesa Belini.

Beretinijev privatni život već godinama privlači veliku pažnju javnosti. Pre Vanese bio je u vezama sa australijskom teniserkom Ajlom Tomljanović i italijanskom televizijskom voditeljkom Melisom Satom.

Više nije čudno što se još jednom njegov ljubavni status našao u centru interesovanja gotovo jednako kao i rezultati koje ostvaruje na teniskim terenima, ako ne i više.



Bivša mu seksom uništila karijeru?!



Beretinijeva veza za Melisom Satom je bila medijski praćena u Italiji. Kao par su izgledali moćno, voditeljka je 10 godina starija od njega, ali to se po fizičkom izgledu nije moglo primetiti.

Međutim, kada je karijera Beretinija krenula silaznom putanjom i to velikom brzinom, javnost je Melisu optužila da je uništila još jednu karijeru.

1/7 Vidi galeriju Melisa Sata i Mateo Beretini Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ona je, naime, naišla na osude i optužbe da je zbog svoje prevelike potrebe za seksom uništila karijere fudbalera Kristijana Vijerija i Kevina Prinsa Boatenga.

"To se već dogodilo s mojim bivšim mužem Boatengom koji je je imao problema sa bruhom. I tada su me napadali govoreći da smo se previše seksali i da je to uzrok njegovih fizičkih problema. Povreda koju ima Beretini je povreda na istom mestu kao i ona 2021. godine, kada ga nisam poznavala. Ali u svakom slučaju, moram li da odgovaram takvim ljudima?", Rekla je Melisa u jednom intervjuu.

Mateo je 2022. godine bio šesti na svetu, a u martu 2024. godine je bio 154. na ATP listi.

Slučajno ili ne, njegov povratak u prvih 100 se poklopio sa njihovim raskidom, ali nikada Italijan nije došao do nivoa na kojem je bio.

Trenutno je 51. na svetu.

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