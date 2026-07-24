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Teniserka iz Ukrajine Marta Kostjuk podigla je buru nedavno na Vimbldonu, kada je pred polufinale više pričala o Rusima i Rusiji, nego o tenisu.

Marta Kostjuk je u polufinalu Vimbldona poražena od Čehinje Linde Noskove - 4:6, 4:6.

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk odmara na Ibici Foto: Printskrin/Instagram

Ne krije da mrzi Ruse  

Marta Kostjuk je tada u najavi meča rekla da je Međunarodni olimpijski komitet doneo "užasnu odluku" jer je dozvolio ruskim sportistima da se takmiče i tako ukinuo sankcije koje su trajale od 2022. godine. Teniserka iz Kijeva u poslednje četiri godine redovno je na turnirima govorila protiv Rusije, a nije htela da se pozdravlja sa teniserkama iz te zemlje i Belorusije.

Od početka sukoba 2022. godine između Ukrajine i Rusije, pa sve do danas, Marta Kostjuk zauzela je ekstremno čvrst i radikalan stav koji mnogi u sportskom svetu opisuju kao otvorenu netrpeljivost prema svemu što dolazi iz Rusije.

Marta Kostjuk Foto: Printskrin/Instagram

Uživa i vrcka u Španiji  

Marta Kostjuk, 24-godišnja teniserka iz Ukrajine, trenutno se nalazi na odmoru, što je podelila i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Veliku pažnju medija privukla je objavom koja je bukvalno "užarila" društvene mreže.

Marta Kostjuk uživa u ludom provodu u Španiji, na Ibici, mestu poznatom po dobroj zabavi i ludim žurkama. Marta je podelila video kako uživa u večernjem izlasku, noseći vrlo izazovnu kreaciju. Na fotografijama i videu vidi se da pozira u crnoj haljini sa rizičnim prorezima na trbuhu i kukovima, te mrežastim materijalom koji je potpuno otkrio njezine duge noge.

Zemljaci se naljutili  

Dok su njeni prijatelji i kolege bili oduševljeni ovim videom, dotle su zemljaci iz Ukrajine sve ovo videli drugačijim očima. Tako je jedan od pratilaca napisao: 

- Tvoj narod trenutno umire, dok ti uživaš! To je za plakanje.

Dok je drugi Ukrajinac dodao:

Marta Kostjuk
Komentari Ukrajinaca posle videa Marte Kostjuk sa Ibice Foto: Printskrin/Instagram

Ukrajinci ljuti  

- Zar Ukrajina trenutno nije napadnuta? Ali kada je tenis, onda je i napad...

Treći je samo ostavio komentar:

- Pretpostavljam da si zaboravila šta se dešava u Ukrajini. Kratkoročni gubitak pamćenja...

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk teniserka iz Ukrajine na mastersu u Madridu Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Sestra u Kijevu na minus 20  

Marta Kostjuk je posle turnira u Brizbejnu, posle poraza od Arine Sabalenke sa kojom ne govori, pred novinarima pričala da njena sestra spava pod jorganima i bez grejanja u Kijevu, na minus 20 stepeni. Rekla je tada da srcem igra za Ukrajinu, ne želeći da čestita na pobedi Arini Sabalenki. Govor je završila rečenicom:

- Slava Ukrajini!

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Novak Đoković i Marta Kostjuk Izvor: Instagram/Wimbledon