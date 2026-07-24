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Odnos dve najbolje srpske teniserke u istoriji, Ane Ivanović i Jelene Janković, godinama je privlačio veliku pažnju javnosti, a Ana je sada konačno otvoreno govorila o prirodi njihovog rivalstva.

Priče o tome da dve teniske zvezde nisu u najboljim odnosima kružile su tokom cele njihove karijere, a dodatno su podgrejane kada se Jelena nije našla na spisku zvanica za Anino venčanje sa Bastijanom Švajnštajgerom.

Gostujući u podkastu „(Ne)uspeh prvaka”, Ivanovićeva je u razgovoru sa voditeljem Slavenom Bilićem potvrdila da je rivalitet i te kako postojao. Kada ju je Bilić upitao kome je ona bila „crna mačka” na terenu, Ana je rekla:

- Ja mislim Kuznjecovoj i Janković, isto - kazala je kroz ospeh Ana Ivanović.

1/5 Vidi galeriju Željna novih projekata Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia, VBKS, Printscreen / Instagram

Objasnila je da u profesionalnom tenisu nije imala prave prijateljice, pa samim tim ni sa Jelenom nikada nije izgradila blizak odnos.

- Neke devojke sa kojima sam igrala su mi sad najbolje prijateljice, ali u tom momentu nema previše prijateljstva. Mislim da nisu samo krivi igrači, nego ceo sistem, pogotovo u ženskom tenisu, to i dan danas postoji. Treneri te navode - "ne možeš ti njoj da priđeš ako imaš problema, možda će ona misliti da nećeš igrati dobro zbog..". I onda tako postoji ta izolacija - dodala je Ana.