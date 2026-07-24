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Iako je prestižni kanadski turnir iz serije 1000 zakazan za period od 2. do 13. avgusta, publika u Montrealu ostala je uskraćena za učešće dvojice najvećih favorita koji su se nalazili na prvobitnoj listi prijavljenih igrača.

Prvi reket sveta je poručio da je odluku doneo kako bi sačuvao zdravlje i oporavio se od izuzetno napornog dela sezone, tokom kojeg je uspešno odbranio titulu na Vimbldonu, savladavši na tom putu upravo Đokovića u polufinalnom okršaju.

"Posle pažljivog razmatranja svih faktora zajedno sa svojim timom, doneli smo tešku odluku da se povučemo iz Montreala. Nikada nije lako propustiti tako važan turnir, ali verujemo da je ovo ispravna odluka kako bih dao prioritet svom zdravlju", poručio je Siner.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Italijan je dodao da ne krije razočaranje što se neće pojaviti pred kanadskom publikom, ali je izrazio nadu da će se na ovaj turnir vratiti u budućnosti.

Podsećanja radi, odranije je poznato da na turniru neće učestvovati ni Karlos Alkaras, čiji se povratak na teren očekuje na Mastersu u Sinsinatiju.

Nakon njihovog otkazivanja, glavne zvezde i prvi nosioci turnira biće Aleksandar Zverev i domaći adut Feliks Ože-Alijasim.