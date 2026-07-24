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Iako oporavak teče u dobrom smeru, njegov nastup na Mastersu u Sinsinatiju, ali i na US Openu, i dalje je neizvestan.

Treći teniser sveta van terena je još od aprila, kada je objavio da je doživeo povredu zgloba. Kasnije je potvrdio da zbog toga propušta Rolan Garos i Vimbldon, a kako se dugo nije oglašavao, pojavile su se brojne spekulacije o tome koliko će pauza trajati.

Alkaraz je u međuvremenu počeo da trenira i nalazi se na listi prijavljenih za Masters u Sinsinatiju, koji počinje 13. avgusta, kao i za US Open, gde bi trebalo da brani titulu. Ipak, španski novinar Havijer Varela, koji važi za dobro obavešten izvor kada je reč o Alkarazu, tvrdi da konačna odluka još nije doneta.

"Karlos Alkaraz nastavlja da napreduje u oporavku prema pažljivo osmišljenom planu. Njegov prioritet ostaje da prati program koji je odredio njegov tim i izbegne svaki rizik koji bi mogao da ugrozi nastavak sezone", naveo je Varela.

Prema njegovim informacijama, Alkaraz već radi sa reketom, ali još uvek smanjenim intenzitetom.

"Napredak je očigledan. Već udara lopticu, ali je cilj da u narednim nedeljama postepeno povećava opterećenje. Očekuje se da otputuje u Sinsinati sa željom da zaigra, međutim njegov nastup nije siguran, a čak i ako bude igrao, teško je očekivati da će biti u maksimalnoj formi", dodaje španski novinar.

Ukoliko propusti turnir u Sinsinatiju, pod znakom pitanja mogao bi da bude i njegov nastup na US Openu, jer bi posle višemesečne pauze i ozbiljne povrede bilo veoma teško da bez pripremnih mečeva odmah zaigra na grend slemu.

Podsetimo, sedmostruki grend slem šampion povredio se tokom meča prvog kola turnira u Barseloni 14. aprila. Od tada traje njegov oporavak, a poslednji put u javnosti pojavio se tokom finala Svetskog prvenstva, kada je na teren izašao sa peharom namenjenim šampionu. Tada je na njegovoj ruci bila primetna bandaža, što je dodatno podgrejalo zabrinutost navijača.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia