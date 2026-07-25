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Nekadašnja najbolja teniserka sveta već danima deli trenutke sa odmora koji provodi u društvu bliskih prijateljica, a poslednja fotografija posebno je privukla pažnju njenih pratilaca.

Ana Ivanović
Foto: PrintscreenInstagram

Na najnovijem kadru Ana pozira na luksuznoj jahti u efektom roze bikiniju. Sedeći na kolenima na palubi, okrenuta ka moru, napravila je fotografiju koja je za kratko vreme prikupila hiljade lajkova i niz komplimenata. Mnogi su primetili da bivša šampionka izgleda bolje nego ikad, dok su se komentari o njenoj vitkoj figuri i prirodnoj lepoti samo nizali.

Odmor sa prijateljicama u Italiji Foto: Instagram

Ana poslednjih dana redovno deli atmosferu sa italijanskog ostrva, od šetnji uskim ulicama i večera uz more do opuštanja na jahti sa prijateljicama. Fotografije odišu bezbrižnom letnjom atmosferom, a fanovi ne kriju oduševljenje svakim novim kadrom.

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram