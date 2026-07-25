ANA NA KOLENIMA, INSTAGRAM GORI! Na jahti u roze bikiniju zauzela pozu o kojoj svi pričaju, ovaj kadar je raspametio internet! (FOTO)
Nekadašnja najbolja teniserka sveta već danima deli trenutke sa odmora koji provodi u društvu bliskih prijateljica, a poslednja fotografija posebno je privukla pažnju njenih pratilaca.
Na najnovijem kadru Ana pozira na luksuznoj jahti u efektom roze bikiniju. Sedeći na kolenima na palubi, okrenuta ka moru, napravila je fotografiju koja je za kratko vreme prikupila hiljade lajkova i niz komplimenata. Mnogi su primetili da bivša šampionka izgleda bolje nego ikad, dok su se komentari o njenoj vitkoj figuri i prirodnoj lepoti samo nizali.
Ana poslednjih dana redovno deli atmosferu sa italijanskog ostrva, od šetnji uskim ulicama i večera uz more do opuštanja na jahti sa prijateljicama. Fotografije odišu bezbrižnom letnjom atmosferom, a fanovi ne kriju oduševljenje svakim novim kadrom.