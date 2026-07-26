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Novak Đoković nije uspeo da trijumfuje u Vimbldonu, ali je zato pred finale Svetskog prvenstva u fudbalu bio jedan od voditelja specijalne konferencije, pred duel Španije i Argentine.



Tokom posete Americi i Njujorku najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dao je nekoliko intervjua.

Novak Đoković bio je jedan od voditelja programa na konferenciji pred duel Španije i Argentine na SP 2026 Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Unikatan temperament

Tako je američke novinare interesovalo kako je Novak Đoković toliko temperamentan na terenu, da se ne libi da neretko sočno opsuje tokom mečeva. Iako i sam svestan da to nije dobro, između ostalog i jer ga i deca gledaju, jednostavno, ne može da to promeni.

- To je način da se izbace emocije tokom mečeva - objasnio je Novak Đoković na nedavnom "Fanatiks festu" u Njujorku, a njegove reči prenosi "Šampionat".

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Velike tenzije



Svestan je Novak Đoković da ga mediji i kamere non-stop prate.

- Jednostavno, ponekad ne možete da kontrolišete samog sebe i morate da sebi date oduška.

Neizvesni teniski dueli donose mnogo veliku tenziju, a jedan od načina da je se oslobodite i jesu psovke.

- Dok igrate prolazite kroz pravi rolerkoster emocija. Sami ste na terenu i zato morate sve sami i da rešavate. A tenis je veoma striktan sport.

Novak Đoković na Vimbldonu ovog leta Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski svi naučili

Zbog "pogrešnog rečnika", srpski teniser je bio kažnjavan.



- Iako psujem na srpskom, za poslednjih 20 godina svi su naučili da razumeju moj jezik. Zato i dobijam opomene, kazne i slično. Mikrofoni su svuda oko vas, ne smete da kažete ni jednu jedinu pogrešnu reč - kroz smeh je komentarisao Novak Đoković.

Laura Klark iscenirala napad da bi Novak Đoković bio suspendovan na US openu 2020. Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Predstava na US openu za gubitak titule

Od one diskvalifikacije u Njujorku pre šest godina, kada je lopticom nehotice pogodio sutkinju Lauru Klark, a ona od toga napravila dramu kao da je hteo da je ubije. A, onda bio kažnjen diskvalifikacijom, što se samo njemu desilo, ne ni jednom drugom teniseru ili teniserki, iako su napravili isti, ako ne i gori incident. Bilo je to u vreme, kada je Novak bio ubedljivo najbolji na svetu i kada bi sasvim sigurno osvojio US open, ali...

Đoković je otada znatno promenio svoj način izbacivanja emocija. Više ne baca reket, ne cepa ni majice, ali je ponekad previše kritičan prema svom stručnom štabu. Iako i sam priznaje da preteruje, da to često ne izgleda lepo, jednostavno ne može uvek da se kontroliše.

Novak Đoković i Jelena Đoković gledaju na telefon Foto: MYKO/SMTK, ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Odmor u okolini Tivta

Novak Đoković trenutno se odmara u Crnoj Gori, u okolini Tivta, na njemu dobro poznatim mestima. Tu je sa porodicom, suprugom Jelenom, decom Stefanom i Tarom, te uživa u letu.

Baš zbog odmora odlučio je da propusti masters u Montrealu. Za očekivati je da se Đoković pojavi na četvrtom grend slemu u sezoni, US openu, koji počinje na terenima Flešing Medouza u Njujorku 23. avgusta i traje do 13. septembra.