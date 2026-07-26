Francuski teniser Kanten Alis osvojio je prvu ATP titulu u karijeri, pošto je u finalu u Kicbilu pobedio branioca titule Kazahstanca Aleksandra Bublika posle dva seta, 6:4, 7:6.
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Alis, 83. igrač sveta pobedio je 11. na ATP listi posle sat i 34 minuta, a tokom meča imao je 17 as udaraca.
Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Alis napravio brejk i poveo u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Alis dobo 8:6, posle prve meč lopte.
Alis je tako u drugom finalu u karijeri osvojio prvu ATP titulu.
Bublik nije uspeo da odbrani titulu u Kicbilu i ostao je na devet ATP titula.
(Beta)
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