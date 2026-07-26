Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Alis, 83. igrač sveta pobedio je 11. na ATP listi posle sat i 34 minuta, a tokom meča imao je 17 as udaraca.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Alis napravio brejk i poveo u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Alis dobo 8:6, posle prve meč lopte.

Alis je tako u drugom finalu u karijeri osvojio prvu ATP titulu.

Bublik nije uspeo da odbrani titulu u Kicbilu i ostao je na devet ATP titula.

(Beta)