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Iako ima 39 godina, Đoković je i ove sezone pokazao da i dalje pripada samom svetskom vrhu. Na Vimbldonu je stigao do polufinala, a posebno je impresionirao u četvrtfinalu, gde je posle više od pet sati velike borbe savladao Feliksa Ože-Alijasima. Njegov put ka finalu zaustavio je Janik Siner.

Nakon turnira pojavile su se tvrdnje da Đoković i dalje ostvaruje vrhunske rezultate isključivo zato što je današnja konkurencija u Top 10 slabija nego ranije. Sa takvim ocenama nije se složio poznati francuski trener Patrik Muratoglu.

On je u objavi na društvenoj mreži LinkedIn istakao da mnogi potcenjuju kvalitete koje Đoković i dalje poseduje.

„Svaki put kada Novak Đoković pobedi igrača iz Top 10, pročitam isti komentar – današnji Top 10 nije jak kao nekada. Sa tim se apsolutno ne slažem. Ljudi kao da zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada imao. I najveći takmičar“, napisao je Muratoglu.

Francuski stručnjak naglašava da godine donose fizičke promene, ali da ne mogu da izbrišu ono što najveće šampione izdvaja od ostalih.

„Naravno da sa 39 godina više nije brz kao ranije. Kretanje i reakcije nisu iste, što je potpuno normalno. Ali ne gubi se tenis. Gubi se brzina, ali ne i razumevanje igre, predviđanje situacija, donošenje pravih odluka i sposobnost da se odigra najbolje kada je pritisak najveći. Upravo zato je i dalje u stanju da pobeđuje najbolje tenisere sveta“, poručio je Muratoglu.

Kao najbolji dokaz svojih tvrdnji naveo je upravo Đokovićevu pobedu nad Feliksom Ože-Alijasimom.

„Neki su u toj pobedi videli dokaz da današnji Top 10 nije dovoljno kvalitetan. Ja sam video nešto sasvim drugo. Video sam jednog od najvećih takmičara u istoriji sporta kako ponovo pronalazi način da dobije veliki meč. Upravo to je radio tokom čitave svoje karijere“, zaključio je Muratoglu.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia