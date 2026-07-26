Slušaj vest

Bogomir Prenda koji u oktobru puni 74 godine i njegova supruga Ljubinka (71) iz Kruševca najstariji su igrači najvećeg srpskog turnira za veterane “Dodijev turnir” koji je u toku u Prokuplju.

U prvom meču koji je danas igrao Bogomir je pobedio rivala starog trideset i pet godina, a Ljubinka igra kasnije popodne.

-Pre šest godina počeo sam da igram tenis, da kažemo prvi put u životu. To je usledilo nakon nagovora moje supruge Ljubinke. Zajedno smo počeli na terenima koji su blizu naše kuće. To što sam pedesnet godina bio u fudbalu, bio trener, mi je pomoglo zbog kondicije koju nisam morao da stičem. I tako sada igramo stalno, a evo nas i na turniru- priča nam Bogomir.

Njegova supruga Ljubinka, koja je takođe čitavog života rekreativni sportista kaže da su nakon nekog vremena kada su shvatili da im tenis prija odlučili da uzmu trenera, kao bi im pokazao pravilne korake i udarce.

Foto: Privatna arhiva

- Ovo je drugi turnir u ovoj godini u kojem učestvujem. Volim da pobedim, ali ako izgubim, to prihvatam sasvim prirodno i idem dalje. Koje sam mesto osvojila na prošlom turniru - iznenada se okreće Ljubinka svom suprugu i zajedno sa njim se smeje, jer ipak to što je zaboravila koje je mesto na listi pokazuje da tenisu prilaze sa ljubavlju kao rekreativci.

Kažu, nastavljaju dlaje I dok god mogu igraće tenis. Njihova priča pokazuje da godine nisu prepreka za ono što se voli!

Memorijalni “Dodijev turnir”

Memorijalni “Dodijev turnir” već trideset godina organizuje Teniski klub “Topličanin” i predstavlja najjači turnir veterana. Pored muškaraca ravnopravno učestvuju i žene, pa su ove godine od 68 takmičara tri dame. One igraju sa muškarcima, a kako turnir pripada kategoriji 1000 sakupljau se bodovi.

- Pored takmičarskog dela ovo je prilika i za druuženje, jer smo mi organizovali zajedničke ručkove i večere u ova dva dana koliko traje. Važan je sportski duh koji negujemo, kao i samo mesto turnira- objasnio je direktor turnira Žika Manić.