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Mlada Teodora Kostović osvojila je čelendžer iz kategorije 100 u austrijskom Amštetenu, prikazavši fenomenalnu igru tokom čitavog turnira.

1/5 Vidi galeriju Mlada srpska teniserka - Teodora Kostović Foto: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia, Ray Tang / AFP / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Devetnaestogodišnja Srpkinja je do pehara stigla na zaista impresivan način - bez ijednog izgubljenog seta. U velikom finalu na šljaci, Teodora je pregazila devet godina stariju Amerikanku Vivijan Volf sa 2:0 (6:4, 6:0), a borba za trofej trajala je svega 72 minuta.

Prvi set doneo je umereni otpor 288. teniserke sveta. Iako je Volf uspevala da parira i napravi jedan brejk, raspoložena Kostovićeva je uzvratila sa dva brejka i mirno privela set kraju. U drugom delu meča viđena je apsolutna dominacija trenutno 171. igračice planete - Teodora je protutnjala kroz set bez prepuštenog gema (6:0) i zasluženo podigla pobednički pehar.

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