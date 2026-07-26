Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nemačka teniserka Tamara Korpač osvojila je danas titulu na WTA turniru u Hamburgu, pošto je u finalu pobedila mađarsku igračicu Anu Bondar sa 6:3, 6:3.

1/4 Vidi galeriju Tamara Korpač Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Meč između Korpač i Bondar, 81. i 97. igračice sveta, trajao je sat i 27 minuta.

Korpač je tako osvojila svoju drugu WTA titulu, prvu na šljaci, a u oktobru 2023. godine slavila je na turniru u Klužu na tvrdoj podlozi.

U finalu turnira u Pragu slavila je 18-godišnja austrijska igračica Lili Tager, koja je bila bolja od Ukrajinke Darije Snigur sa 7:6 (3), 6:2.

Tager, 74. igračica sveta, savladala je 20 pozicija bolje rangiranu teniserku za sat i 29 minuta.

Titula na turniru u glavnom gradu Češke, koji je odigran na tvrdoj podlozi, prva je u karijeri za Tager.