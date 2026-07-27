SKOK NOVAKA NA ATP LISTI: Đoković ponovo među pet najboljih!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije i na danas objavljenoj ATP rang-listi zauzima peto mesto.
Đoković je peti sa 3.760 bodova.
Najbolje tenisere sveta i dalje sigurno predvodi Italijan Janik Siner, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nemac Aleksander Zverev, Španac Karlos Alkaras i Kanađanin Feliks Ože Alijasim.
Australijanac Aleks de Minor je pao za jedno mesto i sada je šesti, Rus Danil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mesto, dok je Ben Šelton osmi posle pada za dve pozicije. Najboljih deset na svetu kompletiraju Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Tejlor Fric, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošloj rang-listi.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pokvario plasman za dva mesta i trenutno je 60, dok je Hamad Međedović napravio jedan korak unazad i zauzima 73. poziciju.
ATP lista:
1. Janik Siner (Italija) 13.450 bodova
2. Aleksander Zverev (Nemačka) 8.480
3. Karlos Alkaras (Španija) 8.160
4. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.740
5. Novak Đoković (Srbija) 3.760
6. Aleks de Minor (Australija) 3.660
7. Danil Medvedev (Rusija) 3.620
8. Ben Šeltor (SAD) 3.580
9. Flavio Koboli (Italija) 3.420
10. Tejlor Fric (SAD) 3.300