Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije i na danas objavljenoj ATP rang-listi zauzima peto mesto.

Australijanac Aleks de Minor je pao za jedno mesto i sada je šesti, Rus Danil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mesto, dok je Ben Šelton osmi posle pada za dve pozicije. Najboljih deset na svetu kompletiraju Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Tejlor Fric, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošloj rang-listi.