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Teniserka iz Rumunije je godinama bila u samom vrhu, osvajala je najveće turnire i držala prvo mesto na WTA listi, ali je do takvog uspeha stigla zahvaljujući odlukama koje su joj zauvek promenile život.

Još kao tinejdžerka je Simona Halep odlučila da karijeru stavi ispred svega. Sa samo 17 godina podvrgla se operaciji smanjenja grudi, verujući da će joj to pomoći da bude brža i pokretljivija na terenu.

Kasnije je objasnila da iza te odluke nije stajao estetski razlog, već isključivo želja da ostvari vrhunske sportske rezultate.

"Uradila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali ne osećam da sam žrtvovala išta jer sam to napravila zbog nečega do čega mi je jako stalo. Jednostavno, volim posao kojim se bavim", rekla je jednom prilikom.

Posle operacije, veličina grudi promenjena je sa 36DD na 36C, a Halep je isticala da joj je to omogućilo lakše kretanje, bolji odraz i veću eksplozivnost u igri.

Foto: Fonet/AP

U godinama koje su usledile postala je jedna od najkonstantnijih teniserki na WTA turu. Osvojila je ukupno 24 titule u pojedinačnoj konkurenciji, među kojima se posebno izdvajaju trofeji na Rolan Garosu i Vimbldonu. Igrala je i finale Australijan opena, dok je na US openu najbolji rezultat ostvarila plasmanom u polufinale.

Uspehe je pratila i velika finansijska zarada. Samo od nagradnih fondova na turnirima inkasirala je više od 40,3 miliona evra, što je svrstava među najuspešnije teniserke svoje generacije.

Na vrhu WTA liste provela je ukupno 64 nedelje, a dve godine zaredom, 2017. i 2018, sezonu je završila kao najbolja teniserka planete.

I u poznijem delu karijere je van terena donosila važne odluke. Godine 2022. je rešila dugogodišnji zdravstveni problem operacijom nosa, a tom prilikom odlučila se i na estetsku korekciju.

1/14 Vidi galeriju Rumunska teniserka Simona Halep na teniskom terenu. Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, James Gourley/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Dugo godina sam imala problema sa disanjem koji su se vremenom samo pogoršavali, pa sam prihvatila savet lekara i otišla na operaciju. Nisam mogla to da uradim ranije jer nikada nisam pronašla tri meseca potrebna za oporavak, tenis mi je uvek bio prioritet u životu. Ali sada sam osetila da je vreme i da mogu da učinim nešto i za sebe kao osobu. Zato sam se odlučila i na estetski deo koji sam dugo želela jer mi se moj nos uopšte nije sviđao. Zato sam rešila i funkcionalni i estetski deo. Znam koliko me vas može razumeti".

Samo nekoliko nedelja kasnije usledio je najteži period njene karijere. Posle pozitivnog doping testa suspendovana je iz takmičenja, a slučaj je izazvao ogromnu pažnju svetske sportske javnosti.

Od prvog dana Halep je tvrdila da nije svesno prekršila pravila.

"Kroz celu karijeru mi nikad na pamet nije pala ideja varanja, jer je to protiv svih vrednosti koje sam naučila. Osećam se izdano i zbunjeno jer se moram nositi sa ovakvom situacijom", rekla je tada Rumunka.

Prvobitno joj je izrečena višegodišnja suspenzija, ali je posle žalbe Sportski arbitražni sud u martu 2024. godine ukinuo najstrožu kaznu i omogućio joj povratak na teren.

Ipak, dug period bez profesionalnog tenisa ostavio je ozbiljne posledice. Povrede su počele da se nižu, a nekadašnja prva teniserka sveta više nije uspevala da pronađe prepoznatljivu formu.

Zbog svega kroz šta je prošla, u februaru 2025. godine donela je odluku da završi profesionalnu karijeru u 33. godini.