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Srpski teniser Novak Đoković i Beloruskinja Arina Sabalenka zaigraće zajedno u konkurenciji mešovitih dublova na predstojećem US Openu, zvanično su potvrdili organizatori turnira u Njujorku.

Đokoviću ovo neće biti prvi put da nastupa u miksu na njujorškom Grend slemu, budući da je prošle godine igrao u paru sa sunarodnicom Olgom Danilović. Ovog puta, međutim, snage će odmeriti u tandemu sa trenutno najboljom teniserkom sveta.

- Kad god možete okupiti žene i muškarce u istom timu, prikazuјete tenis u svom naјboljem izdanju. Upravo to radi Prvenstvo u mešovitim dublovima. Ponosni smo što ponovo okupljamo naјbolje svetske igrače u formatu koјi će pružiti uzbudljivu zabavu našim naviјačima. Prvenstvo u mešovitim dublovima јe inovaciјa koјa će privući novu publiku i pružiti našim naviјačima јoš јednu priliku da vide naјveće zvezde kako se takmiče zaјedno - rekao je prvi čovek USTA Krejg Tajli.

Đoković se trenutno nalazi na pauzi i iz preskočiće Rodžers kup, nakon čega ga očekuje odluka o nastupu na Mastersu u Sinsinatiju.

Što se tiče takmičenja u miks dublu u Njujorku, ono je na programu od 24. do 26. avgusta.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia