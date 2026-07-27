KAKVA VEST! ĐOKOVIĆ I SABALENKA ĆE IGRATI ZAJEDNO NA US OPENU! Teniski spektakl u najavi - evo kada ćemo ih gledati na terenu!
Srpski teniser Novak Đoković i Beloruskinja Arina Sabalenka zaigraće zajedno u konkurenciji mešovitih dublova na predstojećem US Openu, zvanično su potvrdili organizatori turnira u Njujorku.
Đokoviću ovo neće biti prvi put da nastupa u miksu na njujorškom Grend slemu, budući da je prošle godine igrao u paru sa sunarodnicom Olgom Danilović. Ovog puta, međutim, snage će odmeriti u tandemu sa trenutno najboljom teniserkom sveta.
- Kad god možete okupiti žene i muškarce u istom timu, prikazuјete tenis u svom naјboljem izdanju. Upravo to radi Prvenstvo u mešovitim dublovima. Ponosni smo što ponovo okupljamo naјbolje svetske igrače u formatu koјi će pružiti uzbudljivu zabavu našim naviјačima. Prvenstvo u mešovitim dublovima јe inovaciјa koјa će privući novu publiku i pružiti našim naviјačima јoš јednu priliku da vide naјveće zvezde kako se takmiče zaјedno - rekao je prvi čovek USTA Krejg Tajli.
Đoković se trenutno nalazi na pauzi i iz preskočiće Rodžers kup, nakon čega ga očekuje odluka o nastupu na Mastersu u Sinsinatiju.
Što se tiče takmičenja u miks dublu u Njujorku, ono je na programu od 24. do 26. avgusta.