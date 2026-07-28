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Jedan od najboljih tenisera sveta Karlos Alkaraz i dalje vodi bitku sa povredom ručnog zgloba, a sada je stiglo upozorenje koje je zabrinulo njegove navijače širom planete!

Mladi Španac je van terena još od aprila, kada je povredu zadobio na turniru u Barseloni, zbog čega je morao da propusti Rolan Garos i Vimbldon. Njegov povratak još uvek nije izvestan, a poslednja objava na društvenim mrežama dodatno je podgrejala sumnje.

Alkaraz je na snimku udarao lopticu veoma lagano, što je mnogima pokazalo da se još nalazi u ranoj fazi oporavka i da nije ni blizu maksimalnog nivoa.

Dodatnu pažnju privukao je i njegov dolazak na finale Svetskog prvenstva u Nju Džerziju, gde je gledao kako Španija osvaja titulu protiv Argentine, ali je na ruci i dalje imao zaštitu za povređeni zglob.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši prvi reket Velike Britanije Greg Rusedski smatra da Alkaraz ima samo jednu šansu da se spremi za poslednji grend slem sezone — moraće da zaigra na mastersu u Sinsinatiju.

Rusedzki je u svom podkastu "Van terena sa Gregom Rusedskim" jasno poručio da će taj turnir biti pravi test za mladog Španca.

"Ako želi bilo kakvu šansu da igra na US openu, mora da igra u Sinsinatiju. Ako zaigra tamo i ručni zglob izdrži, to će biti sjajna vest za naš sport, jer nam je on definitivno potreban nazad", rekao je Rusedzki.

Legendarni Britanac je dodao da bi eventualni izostanak iz Sinsinatija gotovo sigurno značio da Alkaraz neće biti spreman za poslednji grend slem godine.

"Ako ne igra u Sinsinatiju, znamo da US open neće biti moguć. Predugo je van igre. Mora da bude pametan, jer mora da podigne obim treninga i ne sme da se vrati prebrzo", istakao je on.

"Nedostaje nam Karlos"

Rusedski veruje da bi format turnira u Sinsinatiju mogao da pomogne Alkarazu, jer bi imao više vremena za odmor između mečeva, ali upozorava da povratak neće biti jednostavan.

"Nije isto igrati masters i onda preći na grend slem gde muškarci igraju mečeve na tri dobijena seta. Taj prelaz je veoma težak", objasnio je nekadašnji britanski as.

On je priznao da ga je prvi snimak Alkaraza posle povrede zabrinuo.

"Kada sam video onaj prvi video, nisam mislio da će igrati na US openu. Ali potreban nam je nazad u sportu i videćemo šta će se desiti. Držimo palčeve da se vrati u Sinsinatiju i da bude zdrav. Nedostaje nam Karlos", zaključio je Rusedski.

Alkaraz je poslednjih godina postao jedno od najvećih lica svetskog tenisa, ali sada se nalazi pred velikom trkom sa vremenom — da li će uspeti da se vrati dovoljno brzo i napadne titulu u Njujorku?