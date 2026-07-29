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Linda Noskova, češka teniserka, senzacionalno je osvojila ovogodišnji Vimbldon, ali njena titula u Londonu jednostavno je pala u senku posle trijumfa Janika Sinera u konkurenciji muškaraca.

A, Linda Noskova ima neverovatnu životnu priču, jer je morala dobrano da se namuči, a ima samo 21 godinu, da bi stigla do svoje prve grend slem titule i vrha u ženskom tenisu.

Linda Noskova je plakala kada je osvojila Vimbldon Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Razvodi roditelja



Linda Noskova postala je šesta teniserka iz Češke koja je podigla pehar u Vimbldonu, posle Martine Navratilove, Jane Novotne, Petre Kvitove, Markete Vondrušove i Barbore Krejčikove. U finalu je savladala zemljakinju Karolinu Muhovu.

Linda Noskova rođena je 17. novembra 2004. godine. Odrasla je u selu Bistrička u regiji Vsetin. Počela je da trenira sa sedam godina, a sa 14 se preselila u Prerov, kako bi se ozbiljnije bavila tenisom.

Priča o odrastanju i privatnom životu Linde Noskove jedna je od najemotivnijih u svetu tenisa. Priča o razvodima roditelja ne odnosi se na to, da su se njeni roditelji razveli, već na žrtvu koju su njeni roditelji podneli pre nego što su je dobili. Lindini roditelji, otac Drahoš Noskov i majka Ivana Noskova, oboje su imali prethodne brakove.

1/10 Vidi galeriju Linda Noskova pobednica Vimbldona za 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Krenuli od nule

Kada su se upoznali i odlučili da započnu zajednički život, oboje su se razveli od svojih prethodnih partnera i ostavili svu svoju imovinu bivšim supružnicima. Kada se Linda rodila, njeni roditelji su bukvalno krenuli od nule - bez imovine, ušteđevine i krova nad glavom.

O tome je otvoreno pričao Lindin otac Drahoš Noskov.

- Ovo je za knjigu. Od nule do 100. Kada smo počeli, nismo imali šta da jedemo, ni gde da živimo – otvorio je Noskov dušu češkom listu "Sport" i nastavio:

- Moja supruga i ja smo se pre toga razveli i oboje smo imovinu ostavili bivšim supružnicima. Kada se Linda rodila, ja sam stalno bio u minusu u banci. Moja supruga nije imala ništa, a ja sam radio kao dispečer i morao da skupljam staro gvožđe da bismo preživeli.

Linda Noskova sa majkom i ocem Foto: Printskrin/Instagram

Nekome voz, nekome hotel

S obzirom na to da je Drahoš Noskov radio na železnici, imao je besplatne karte za voz. Kada bi putovali u Prag na Lindine prve teniske turnire, umesto smeštaja u hotelima porodica je spavala u skromnim prenoćištima na samoj železničkoj stanici.

- Kao dispečer na železnici, imao sam besplatne karte, pa bismo svi mi selu u voz i spavali u njemu na stanici u Pragu. Sve druge teniserke su imale bogate roditelje koji su ih kolima dovozili na turnire… Stvarno je bilo užasno, bili smo pali na dno da joj omogućimo da igra tenis.

Vraćanje dugova

Situacija se finansijski stabilizovala tek nakon što su preminuli Drahoševi roditelji, pa su prodajom njihove male kuće uspeli da vrate dugove i kupe prvi automobil za putovanja na turnire.

- Kada su moji roditelji umrli, prodali smo njihovu kuću i platili dugove. Sećam se, jednom smo išli na trening, bila je zima, a na igralištu 20 centimetara snega. Četiri časa sam ga čistio. U jedan popodne nikoga nije bilo osim nas. Tako smo uspeli. Linda nikada u celom životu nije rekla da ne želi da trenira.

Linda Noskova sa majkom Ivanom Foto: Printskrin/Instagram

Smrt majke Ivane

Pored teškog detinjstva, Lindin život obeležio je i veliki privatni gubitak. Njena majka Ivana, koja joj je bila najveći oslonac u karijeri i pratila je na turnirima, preminula je 2024. godine od raka. To je mladoj Čehinji mnogo teško palo, pa je svoju prvu grend slem titulu na Vimbldonu posvetila upravo pokojnoj majci, ističući da bez njene i očeve žrtve nikada ne bi postala teniserka.

Drahoš Noskov otkrio je i od koga su imali pomoć dok su se probijali u tenisu.

– Majka Martine Hingis nam je mnogo pomogla. Lindin najvažniji trener je bio Jarda Pavelka, ali Martinina majka nam je dala jednu veoma važnu lekciju, iz profesionalizma. Jednom je Linda zakasnila na trening tri minuta. Ona joj je rekla, da ako se to desi još jednom, nikada više neće raditi sa njom. Tada smo shvatili da je vrhunski tenis naporan rad, a ne zabava.

Linda Noskova slavi pobedu na Vimbldonu sa ocem Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Pobedila oca levom rukom

Prisetio se Noskov i koliko je njegova ćerka bila talentovana kao dete.

- Sam sam naučio tenis. Radio sa sa njom dok nije napunila 13 godina. Tada je uzela reket u levu ruku, iako je dešnjakinja, i pobedila me sa 6:0. Slomio sam reket i rekao joj - ja sam završio sa tvojim treniranjem!

Linda Noskova sa devojčicama iz Afrike koje pomaže Foto: Printskrin/Instagram

Pomaže deci iz Afrike

Linda Noskova važi za veoma skromnu, tihu i povučenu osobu. Izbegava eksponiranje u medijima i na društvenim mrežama, a privatni i emotivni život drži potpuno van domašaja javnosti.

Zbog teškog odrastanja i svega kroz šta je njena porodica prošla, stvorila je veliku empatiju prema drugima. Uživa u humanitarnom radu, poznato je da slobodno vreme i pauze između sezona koristi i za volonterski rad, između ostalog i u Africi.

00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon