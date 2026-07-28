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Novak ponovo predvodi listu učesnika na jednom od najatraktivnijih revijalnih takmičenja u svetu tenisa, gde se po pravilu okuplja sama elita ATP tura.

Pored Đokovića, spektakl u Saudijskoj Arabiji garantuju i Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Aleks De Minor i Tejlor Fric.

Odmor za sve pare Foto: Kurir

Novaku ovo neće biti debi, pošto je na istom mestu nastupao i prethodne sezone. Glavni magnet za dolazak vodećih imena svetskog tenisa nesumnjivo je astronomski nagradni fond po kom je ovaj turnir prepoznatljiv.

Ovo egzibiciono takmičenje na programu je u oktobru ove godine.

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Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado