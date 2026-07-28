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Prva nositeljka turnira i 19. teniserka sveta na terenu je provela skoro tri sata na temperaturi od oko 34 stepena Celzijusa. Pri rezultatu 5:4 za Ljutovu u odlučujućem trećem setu iznenada se srušila na teren.

Meč je momentalno prekinut kako bi joj lekarski tim ukazao pomoć. Nakon višeminutnog tretmana Aleksandrova nije bila u stanju da nastavi susret, pa je predala meč.

Neočekivani epilog doneo je istorijski trenutak za Kristinu Ljutovu. Šesnaestogodišnja Ruskinja tako je na svom debitantskom nastupu na WTA turu stigla do prve pobede u karijeri, i to protiv prve favoritkinje turnira.