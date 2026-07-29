Aleksa Oparnica iz Crvene zvezde postao je novi seniorski šampion Srbije, pobedivši Jovana Bjelobrka u finalu.
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ZVEZDA VLADA U I TENISU! Aleksa Oparnica novi šampion Srbije
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Teniser Crvene zvezde Aleksa Oparnica novi je seniorski šampion Srbije, pošto je u finalu u Beogradu pobedio Jovana Bjelobrka iz novosadske akademije Elit 6:4, 7:5.
Pojedinačno prvenstvo Srbije za seniore u singlu je održano na terenima TK Partizan, a učestvovalo je 25 tenisera.
Treće mesto su osvojili Mihailo Savić iz TA Janković i Zoran Šegrt iz Agrimesa.
TSS je saopštio da drugu godinu zaredom nije održano Pojedinačno prvenstvo Srbije za seniorke zbog malog broja prijavljenih takmičarki.
Poslednja šampionka bila je Stela Džimović iz TK Crvena zvezda, koja je bila prvak Srbije 2024. godine.
Takmičarski odbor TSS morao je da donese odluku o otkazivanju Pojedinačnog prvenstva Srbije za seniorke.
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