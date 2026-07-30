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Jedan od najburnijih trenutaka u istoriji ženskog tenisa ponovo je u centru pažnje! Bili Džin King otkrila je detalje iz sedamdesetih godina, kada je ulazak Rene Ričards na žensku tenisku scenu izazvao buru među igračicama i otvorio pitanje koje je podelilo svet sporta.

Legenda svetskog tenisa Bili Džin King vratila se u prošlost i prisetila trenutka koji je zauvek promenio beli sport. Gostujući u podkastu "Welcome to the Party", jedna od najuticajnijih figura u istoriji ženskog tenisa govorila je o slučaju Rene Ričards, teniserke koja je krajem sedamdesetih postala simbol jedne od najvećih sportskih kontroverzi.

Rene Ričards, rođena kao Ričard Raskind, bila je američki lekar oftalmolog i profesionalni teniser. Nakon tranzicije, pokušala je da nastupa u ženskoj konkurenciji, ali je naišla na veliki otpor teniskih organizacija i dela igračica. Posle pravne borbe sa Američkim teniskim savezom (USTA), sud u Njujorku joj je 1977. godine omogućio da se takmiči kao žena, čime je postala prva otvoreno transrodna sportistkinja koja je dobila pravo da nastupa na velikim profesionalnim takmičenjima u SAD.

Upravo taj trenutak ostao je duboko urezan u sećanje Bili Džin King, koja je tada bila jedna od najmoćnijih osoba u ženskom tenisu i predsednica WTA.

Kako je ispričala, reakcije unutar ženskog teniskog kruga bile su veoma burne.

"Mi na WTA turu bile smo prve koje smo imale dr Rene Ričards. Kada nam je prišla sa željom da igra, žene su potpuno odlepile", prisetila se Kingova.

Navela je da je kao liderka pokušala da smiri situaciju i pozvala igračice da razgovaraju.

"Rekla sam im: Hajde da se svi smirimo i saslušamo jedni druge."

Prema njenim rečima, deo igračica tada je otvoreno negodovao:

"Ne želimo je ovde!"

Kingova je odgovorila da je potrebno razumeti nešto o čemu se tada gotovo ništa nije znalo.

"Čekajte malo. Ne znamo ništa o njoj, ne znamo ništa o transrodnim osobama, ne znamo ništa o celoj temi", prenosi se iz njenog prisećanja.

Rene Ričards Foto: Dennis Brack bs20 / Newscom / Profimedia

Bili Džin King je tokom čitave karijere bila jedna od najglasnijih zagovornica jednakosti u sportu. Borila se za ravnopravnost žena u tenisu, osnovala WTA i kasnije postala jedna od najpoznatijih figura u borbi za LGBT+ prava.

Govoreći o današnjim raspravama vezanim za transrodne sportiste, legendarna Amerikanka poručila je da je najvažnije saslušati iskustva ljudi o kojima se govori.

"Ne mislim da ljudi imaju predstavu koliko je teško transrodnim osobama. Samo saslušajte njihove priče. Slušajte ih – nemojte im vi govoriti kako da se osećaju. Svaka osoba je jedinstvena. Učinite da se osećaju prihvaćeno, jer zaista ne znate kroz šta prolaze", rekla je Kingova.

Dodala je da sa svakom osobom pokušava da razgovor počne "od nule".

"Sa svakim koga upoznam trudim se da krenem od praznog lista i da postavljam pitanja", poručila je čuvena teniserka.

Slučaj Rene Ričards postao je jedan od najpoznatijih presedana u istoriji sporta. Ona je igrala profesionalno nekoliko godina, kasnije se bavila trenerskim radom, a među igračicama koje je trenirala bila je i velika šampionka Martina Navratilova.

Decenijama kasnije, njeno ime i dalje izaziva rasprave o sportu, pravilima takmičenja i granicama između prava sportista i fer konkurencije.