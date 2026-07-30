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Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će igrati na predstojećem masters turniru u Sinsinatiju.

Đoković je posle polufinala na Vimbldonu odlučio da propusti masters u Montrealu pa će u Sinsinatiju imati poslednju proveru pred US open.

"Vraćam se na ovo takmičenje prvi put od 2023. godine kada sam odigrao verovatno jedno od najboljih finala na mastersima u mojoj karijeri. Jedva čekam da igram pred svima vama i da vidim navijače širom sveta koji će biti tamo prisutni. Vidimo se uskoro", rekao je

Đoković za Instagram stranicu mastersa u Sinsinatiju.

Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Pored Đokovića, na spisku učesnika za masters u Sinsinatiju su i Janik Siner, Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.

Srpski teniser je poslednji put igrao u Sinsinatiju 2023. godine, kada je u finalu pobedio Alkaraza sa 2:1 u setovima posle gotovo četiri sata igre.

Đoković je tri puta u karijeri osvojio turnir u Ohaju, 2018, 2020. i 2023. godine.

Masters u Sinsinatiju igraće se od 13. do 23. avgusta za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

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