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Navikli smo da od Beloruskinje možemo da očekujemo sve, a ovo je prilično hrabro čak i za nju.

Naime, Arina Sabalenka će na turnirima u Americi, uključujući i poslednji grend slem u sezoni, igrati u providnoj haljini ispod koje će nositi narandžasti top i šorts.

"Vreme je za igru, vidimo se uskoro", poručila je najbolja teniserka na svetu.

Kvalifikacije za grend slem u Njujorku će početi 23. avgusta, a glavni žreb 30. avgusta i trajaće do 13. septembra.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka

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