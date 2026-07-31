Arina Sabalenka je otkrila kako će izgledati oprema za predstojeći US open.
ZANIMLJIVO
SABALENKA POKAZALA PROVIDNU HALJINU KOJU ĆE NOSITI NA MEČEVIMA! Ovo je hrabro, čak i za nju!
Slušaj vest
Navikli smo da od Beloruskinje možemo da očekujemo sve, a ovo je prilično hrabro čak i za nju.
Naime, Arina Sabalenka će na turnirima u Americi, uključujući i poslednji grend slem u sezoni, igrati u providnoj haljini ispod koje će nositi narandžasti top i šorts.
"Vreme je za igru, vidimo se uskoro", poručila je najbolja teniserka na svetu.
Kvalifikacije za grend slem u Njujorku će početi 23. avgusta, a glavni žreb 30. avgusta i trajaće do 13. septembra.
Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši