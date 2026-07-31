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Prema podacima sa zvaničnog sajta WTA, Ana Ivanović je samo od nagrada sa turnira zaradila preko 15,5 miliona dolara, dok su procene pojedinih sajtova da njena ukupna zarada, kada se računaju i brojni sponzori, iznosi preko 50 miliona dolara.

Ne seća se Srpkinja kako je potrošila prvi novac koji je zaradila na samom početku karijere, ali se prisetila jedne priče koja sada deluje kao smešna anegdota, ali koja nije nimalo naivna stvar.

Gostujući u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" koji vodi novi-stari selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić, Ana je govorila o raznim temama.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Jedna od njih je bila upravo zarada.

"Na šta si potrošila prvu lovu? Je l' se sećaš?", upitao je Bilić.

Ivanovićeva se setila prvog puta kada se ozbiljnije počastila i neprijatnosti koju je doživela.

"Ne sećam se uopšte zato što mi to nikada nije bio primarni cilj. Ali jednu stvar što se sećam da je bila... prvi veliki poklon samoj sebi, u Hong Kongu sam kupila "Šanel" sat koji je imao dijamante, koji su mi te godine u Parizu ukrali. Ali sam, tog momenta kada su mi ukrali, potpisala ugovor sa "Roleksom", tako da se izbalansiralo", rekla je uz osmeh Ana, a usput nasmejala i Bilića.

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