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Srpski teniser Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Huana Manuela Serundola u prvom kolu masters turnira u Montrealu, određeno je žrebom.

Srpski i argentinski teniser su odigrali jedan međusobni meč prošle godine na Rolan Garosu, kada je Međedović pobedio rezultatom 6:3, 6:4, 7:5.

Serundolo je 50. teniser sveta, dok je Međedović 73. na ATP listi.

Pobednik meča između Međedovića i Serundola igraće u drugom kolu protiv Kaspera Ruda. Na turniru u Kanadi igraće i Miomir Kecmanović, a njegov protivnik biće kvalifikant.

Bez Novaka

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ranije je otkazao učešće na mastersu u Montrealu, a pored njega neće igrati ni Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Prvi nosilac u Montrealu je Aleksandar Zverev, koji je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati pobednika iz duela između Talona Grikspora i Lorenca Sonega.

Masters u Montrealu igraće se od 2. do 13. avgusta za nagradni fond od 9.415.724 dolara.