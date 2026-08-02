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Nekadašnja srpska teniserka oglasila se na društvenim mrežama iz Italije, a pratiocima je pokazala da obilazi čuvene Pompeje. Nasmejana i vidno raspoložena, Ana je napravila selfi ispred jednog od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svetu, dok se u pozadini pruža pogled na impresivne antičke građevine.

Sa druge strane, Švajnštajger je rođendan proveo u znaku slavlja. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa tortom i dekoracijom, a potom se zahvalio svima koji su mu uputili lepe želje povodom posebnog dana.

Ana Ivanović
Foto: PrintscreenInstagram

Iako su posle razvoda krenuli odvojenim putevima, javnost i dalje pomno prati svaki njihov potez. Tako su se gotovo u isto vreme na društvenim mrežama našle dve potpuno različite slike - Bastijan u rođendanskoj atmosferi, a Ana u turističkoj avanturi među vekovima starim zidinama Pompeja.

Bastijan Švajnštajger
Foto: PrintscreenInstagram

Ana Ivanović
Foto: PrintscreenInstagram

Nije poznato da li je popularni Švajni ovaj dan proveo sa svojom novom izabranicom ili sa svojim sinovima jer je na fotografiji koju je podelio sa pratiocima sam. 

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram