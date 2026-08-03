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Na fotografijama Ana pozira u nekoliko elegantnih letnjih kombinacija, dok su najveću pažnju privukli kadrovi u kupaćim kostimima, u kojima je pokazala vitku liniju i besprekoran stil. Osmeh nije skidala sa lica, a prizori sa mora, luksuznih lokacija i mediteranske atmosfere samo su upotpunili utisak.

1/6 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci su je obasuli komplimentima. Mnogi su istakli da Ana zrači samopouzdanjem i prirodnom lepotom, dok su drugi zaključili da joj odmor očigledno prija.

Interesovanje za svaki njen potez ne jenjava ni više od godinu dana nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera. Svaka nova fotografija, putovanje ili objava izazivaju veliku pažnju, a ovog puta nije bilo ništa drugačije. Umesto velikih reči, Ana je pustila da fotografije govore same za sebe i čini se da su rekle sasvim dovoljno - ona izglefa bolje nego ikada i sigurno ima puno razloga za zadovoljstvo jer ne skida osmeh sa lica.