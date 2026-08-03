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Rodžers kup ponovo je ostao bez najvećih teniskih zvezda, a izostanci najboljih igrača sveta izazvali su veliku buru u "belom sportu".

Na Mastersu u Kanadi nema Karlosa Alkaraza ni Janika Sinera, a među onima koji su odlučili da preskoče turnir je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Dok se vodi polemika zbog čega najbolji sve češće biraju da odmaraju umesto da igraju velike turnire, Aleksandar Zverev smatra da razlozi nisu novac, bonusi niti borba za ATP bodove - posebno kada je u pitanju srpski as.

Aleksandar Zverev Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Nemac je upravo kroz primer Novaka objasnio zašto veruje da najbolji igrači ne donose odluke zbog finansijske koristi.

"Zar vi mislite da su Novaku važni bonusi? Verujem da on ima, ako mogu da nagađam, više od 400 miliona u banci, tako da ne verujem da mu je to važno. Još manje ga interesuje mesto na svetskoj listi", rekao je Zverev.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković na meču sa Safijulonom Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Ipak, četvrti reket sveta smatra da je pravi problem u novom formatu Masters turnira. Takmičenja poput Rodžers kupa sada traju čak 12 dana, što prema njegovom mišljenju dodatno opterećuje kalendar i igrače.

"Da li želite da padamo na svetskoj listi ako ne igramo? Iskreno, kada bi se format vratio na stari, sa trajanjem od sedam dana, mogli bismo da pričamo o tome. Ali ako moramo da budemo na ovakvim takmičenjima po 2,5 nedelje, i to u sred sezone na gren slemovima, onda ne možete da nas primorate. Žao mi je, ali ovo je velika glupost", poručio je Zverev.

Nemac je objasnio i zašto je ipak odlučio da izađe na teren u Kanadi, iako priznaje da ne očekuje vrhunsku formu.

"Nekim igračima je potrebno više mečeva da bi bili u formi, nekima manje. Ja spadam u prvu grupu. Moram puno da igram. Ne verujem da ću ovde biti u najboljoj formi, ali ona će biti već bolja u Sinsinatiju, a najbolja u Njujorku", istakao je Zverev.

Odsustvo najvećih imena ponovo je otvorilo pitanje modernog teniskog kalendara. Alkaraz, Siner i Đoković već su pokazali da u završnici sezone sve više biraju turnire na kojima će nastupati, a prioritet su im najveći trofeji - pre svega Gren slemovi.