Najbolji srpski teniser Novak Đoković zauzima petu poziciju na najnovijoj ATP rang-listi.
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PUNO PROMENA U SVETSKOM VRHU! Pogledajte na kojem je mestu Đoković na novoj ATP listi
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Novak Đoković na petom mestu ima 3.760 bodova, baš kao i prošle sedmice.
Najbolje tenisere sveta i dalje ubedljivo predvodi Italijan Janik Siner sa 13.450 bodova.
Španac Karlos Alkaraz se vratio na drugo mesto, Nemac Aleksander Zverev je treći, dok je Feliks Ože-Alijasim zadržao poziciju broj četiri.
Iza Đokovića je bilo dosta promena, pa tako do desetog mesta slede Rus Danil Medvedev, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Flavio Koboli i Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton.
Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 62, dok je Hamad Međedović i dalje 73. teniser sveta.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 13.450 bodova
- Karlos Alkaras (Španija) 8.160
- Aleksander Zverev (Nemačka) 8.120
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.740
- Novak Đoković (Srbija) 3.760
- Danil Medvedev (Rusija) 3.620
- Aleks de Minor (Australija) 3.560
- Flavio Koboli (Italija) 3.330
- Tejlor Fric (SAD) 3.230
- Ben Šelton (SAD) 2.680
.....
62. Miomir Kecmanović 925
73. Hamad Međedović 844
149. Dušan Lajović 378
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