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Novak Đoković na petom mestu ima 3.760 bodova, baš kao i prošle sedmice.

Najbolje tenisere sveta i dalje ubedljivo predvodi Italijan Janik Siner sa 13.450 bodova.

Španac Karlos Alkaraz se vratio na drugo mesto, Nemac Aleksander Zverev je treći, dok je Feliks Ože-Alijasim zadržao poziciju broj četiri.

Iza Đokovića je bilo dosta promena, pa tako do desetog mesta slede Rus Danil Medvedev, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Flavio Koboli i Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 62, dok je Hamad Međedović i dalje 73. teniser sveta.

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 13.450 bodova Karlos Alkaras (Španija) 8.160 Aleksander Zverev (Nemačka) 8.120 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.740 Novak Đoković (Srbija) 3.760 Danil Medvedev (Rusija) 3.620 Aleks de Minor (Australija) 3.560 Flavio Koboli (Italija) 3.330 Tejlor Fric (SAD) 3.230 Ben Šelton (SAD) 2.680

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62. Miomir Kecmanović 925

73. Hamad Međedović 844

149. Dušan Lajović 378

Bonus video: