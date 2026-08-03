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Novak Đoković na petom mestu ima 3.760 bodova, baš kao i prošle sedmice.

Najbolje tenisere sveta i dalje ubedljivo predvodi Italijan Janik Siner sa 13.450 bodova.

Španac Karlos Alkaraz se vratio na drugo mesto, Nemac Aleksander Zverev je treći, dok je Feliks Ože-Alijasim zadržao poziciju broj četiri.

Iza Đokovića je bilo dosta promena, pa tako do desetog mesta slede Rus Danil Medvedev, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Flavio Koboli i Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton.

Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 62, dok je Hamad Međedović i dalje 73. teniser sveta.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 13.450 bodova
  2. Karlos Alkaras (Španija) 8.160
  3. Aleksander Zverev (Nemačka) 8.120
  4. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.740
  5. Novak Đoković (Srbija) 3.760
  6. Danil Medvedev (Rusija) 3.620
  7. Aleks de Minor (Australija) 3.560
  8. Flavio Koboli (Italija) 3.330
  9. Tejlor Fric (SAD) 3.230
  10. Ben Šelton (SAD) 2.680

.....

62. Miomir Kecmanović 925

73. Hamad Međedović 844

149. Dušan Lajović 378

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Bonus video:

00:14
Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado