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Novak Đoković nije uspeo da ove sezone osvoji 25. grend slem titulu, ali je poslednjih nedelja u žiži medija.

Nakon što je bio jedan od voditelja programa pred finale Mundijala, Novak Đoković nedavno je ponovo izašao pred novinare i odgovarao na zanimljiva pitanja.

Novak Đoković bio je jedan od voditelja programa na konferenciji pred duel Španije i Argentine na SP 2026 Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Promene preko potrebne

Mnogo sportova unazad nekoliko godina doživelo je određene promene, kako bi postali "bolja verzija sebe". Činila je to košarka uvođenjem linije za tri poena, odbojka totalnom promenom u osvajanju poena, kao i fudbal uvođenjem VAR tehnologije. Čini se da tenis vapi za promenama...

Tako je Novaka Đokovića dočekalo vrlo zanimljivo pitanje na ovu temu. Najbolji svetski i srpski teniser svih vremena dao je vrlo zanimljiv odgovor.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Mišljenje koje brani do smrti

Influenser Nik Kutrakos pitao je Novaka Đokovića koje bi svoje mišljenje bio spreman da brani do smrti.

- Mislim da tenisu treba novi sistem bodovanja, ne bi trebalo igrati set do šest osvojenih gemova - rekao je 39-godišnji Novak Đoković u uvodu pa nastavio:

- Smatram da set treba da traje do četiri osvojena gema. Potencijalno treba ukinuti i "prednost" na 40:40. Mislim da je takav format bolji i igralo bi se dok neko ne osvoji tri seta. Tako mečevi ne bi trajali više od dva sata, Mislim da je to najbolje za sve.

Novak Đoković pred publikom u Njujorku Foto: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia

Čekaju se reakcije

Jasno je da svaka izjava Novaka Đokovića ima težinu u svetskom tenisu. Sigurno je da će u narednim danima biti reakcija na sve ovo što je najbolji teniser sveta ikada govorio i obrazložio.

Novak Đoković potvrdio je da će igrati na predstojećem masters turniru u Sinsinatiju. Najbolji teniser propustio je masters u Montrealu, pa će igranje u Sinsinatiju biti poslednja provera pred US open. Đoković je poslednji put igrao u Sinsinatiju 2023, i to finale kada je pobedio Karlosa Alkaraza 5:7, 7:6(9:7), 7:6(7:4). Pored Đokovića, na spisku učesnika za masters u Sinsinatiju su i Janik Siner, Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.