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Meč je zbog obilne kiše igran tokom dva dana. Posle prekida u drugom setu, Ijala je nastavila u dobrom ritmu, osvojila drugi set, a zatim potpuno dominirala u odlučujućem i protivnici nije prepustila nijedan gem.

Dvadesetjednogodišnja Ijala tako je postala prva Filipinka koja je osvojila WTA titulu u pojedinačnoj konkurenciji.

Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Mlada teniserka bila je najveće iznenađenje turnira u Vašingtonu, gde je stigla do prvog WTA finala u karijeri. Tokom čitave sedmice imala je veliku podršku sunarodnika sa tribina, a u pohodu na trofej savladala je sve tri najbolje nositeljke turnira.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka