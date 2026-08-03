Filipinska teniserka Aleksandra Ijala osvojila je prvi WTA trofej u karijeri, pošto je u finalu turnira u Vašingtonu posle preokreta savladala Amerikanku Džesiku Pegulu 4:6, 6:4, 6:0.
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PONIZILA PEGULU KAO NIKO NIKAD, PA PODIGLA PRVI TROFEJ U KARIJERI! Ijala u Vašingtonu osvojila titulu!
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Meč je zbog obilne kiše igran tokom dva dana. Posle prekida u drugom setu, Ijala je nastavila u dobrom ritmu, osvojila drugi set, a zatim potpuno dominirala u odlučujućem i protivnici nije prepustila nijedan gem.
Dvadesetjednogodišnja Ijala tako je postala prva Filipinka koja je osvojila WTA titulu u pojedinačnoj konkurenciji.
Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Mlada teniserka bila je najveće iznenađenje turnira u Vašingtonu, gde je stigla do prvog WTA finala u karijeri. Tokom čitave sedmice imala je veliku podršku sunarodnika sa tribina, a u pohodu na trofej savladala je sve tri najbolje nositeljke turnira.
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