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Radukanu je povredu zadobila tokom sezone na travi, a neposredno pred početak Vimbldona donela je odluku da odustane od nastupa. Posle konsultacija sa lekarskim timom procenjeno je da neće biti spremna ni za poslednji grend slem turnir sezone u Njujorku, preneo je Skaj Sport.

Dvadesettrogodišnja Britanka tek je nedavno počela sa laganim povratkom treninzima, i to uz zaštitnu ortopedsku čizmu, pa njen izostanak sa Ju Es opena nije veliko iznenađenje.

Radukanu je prošle godine ostvarila zapažen rezultat u Njujorku, gde je prvi put od osvajanja titule 2021. godine zabeležila pobede na terenima Flešing Medouza. Međutim, poslednjih godinu dana pratile su je brojne zdravstvene poteškoće.

1/4 Vidi galeriju Ema Radukanu protiv Arine Sabalenke u Sinsinatiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Pripreme za sezonu poremetila joj je povreda stopala, a potom je zbog posledica virusne infekcije pauzirala gotovo dva i po meseca. Na teren se vratila pred kraj sezone na šljaci, kada je ponovo započela saradnju sa trenerom Endrjuom Ričardsonom, koji ju je vodio do senzacionalne titule na Ju Es openu 2021. godine.

Najveći uspeh ove sezone ostvarila je plasmanom u finale turnira u Kvinsu, ali je upravo taj naporan nastup doveo do nove povrede.