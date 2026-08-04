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Posle blistave teniske karijere i osvajanja Rolan Garosa, Ana Ivanović danas je potpuno posvećena porodičnom životu i odrastanju svojih sinova.

Nekadašnja šampionka otvoreno je govorila o vaspitanju svojih sinova i vrednostima koje želi da im usadi.

U razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji "(Ne)uspeh prvaka", Ana je priznala da su joj danas najvažniji Luka, Leon i Teo, koje ima iz braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, i da želi da odrastaju bez pritiska njenog imena.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

"Ja sam stvarno pristupila tome da nisam pričala deci čime sam se bavila. Naravno da sada znaju i od drugara u školi. Nisam ulazila u detalje toga. Smatram da su mali, da ne treba da se opterećuju time i da imaju očekivanja. Hoću da imaju slobodu izbora. Tu sam da ih navodim na prave vrednosti, da im dam ono što mogu da im dam u tom smislu. Da li će birati sport ili ne, to je njihov izbor. Smatram da ako ih vaspitam sa tim vrednostima, da im neće biti bitno ko su im roditelji, imaće svoj poziv. Možda će biti na nižem, možda na višem nivou, možda će se baviti nečim drugim. Ako imaju svoje vrednosti, onda neće imati spoljašnji uticaj. To je moj pristup vaspitanju", rekla je Ana.

Otkrila je i da njeni sinovi trenutno imaju jednog velikog favorita kada je sport u pitanju, i to nije tenis.

"Najviše fudbal igraju, nažalost, ali vole i tekvondo. Počela sam malo i tenis, vole da skijaju, plivaju, pravi su dečaci. Sport je svakodnevna stvar kod nas u kući".

Na pitanje da li bi volela da krenu njenim stopama i postanu teniseri, odgovorila je bez mnogo razmišljanja.

"Što se mene tiče, šta god izaberu, više bih ih podržala za timski sport, možda je mentalno malo lakše nego individualni. Nije na meni da biram, već da im dam mogućnost izbora. Sada hoće fudbal, upisujem ih da igraju mečeve, a ako to bude njihov izbor, daću im najbolju moguću podlogu za to, ali moraju sami da se dokažu".

Ana Ivanović Foto: Screenshot

Ana je objasnila i koliko se razlikuju individualni i timski sportovi, osvrnuvši se na svoje iskustvo i karijeru Bastijana Švajnštajgera.

"Kao individualac preuzimaš više na sebe, meni je to normalno. Ja sam ta koja je trenerima organizovala hotele, avione i hranu, sve sam organizovala. U timskom sportu se pojaviš tad i tad, neko ti donese kafu i sve".

Za kraj je otkrila i zanimljiv detalj o jednom od svojih sinova, uz osmeh priznajući da mu pomalo zavidi.

"Šalim se često, rekla sam – da sam imala mentalitet jednog od sinova, imala bih više uspeha. On je toliko opušten u svemu tome, šaljivdžija je i ima taj gard. Ja sam bila previše zatvorena i opterećena", zaključila je Ana Ivanović.