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Američke teniserke Serena i Venus Vilijams dobile su specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji ženskih parova na turniru u Sinsinatiju, preneo je BBC.

Biće to njihov prvi zajednički nastup u dublu još od US opena 2022. godine. Sestre Vilijams trebalo je da igraju zajedno i na ovogodišnjem Vimbldonu, ali je Serena odustala zbog povrede kolena koju je zadobila tokom povratničkog nastupa u singlu.

Turnir u Sinsinatiju, koji će biti odigran od 11. do 23. avgusta, mogao bi da predstavlja uvertiru za Serenin povratak na US open, gde bi ponovo mogla da nastupi u pojedinačnoj konkurenciji.

Serena Vilijams (44) osvojila je 23 grend slem titule u singlu i nalazi se na samo jednom trofeju od apsolutnog rekorda od 24, koji dele Margaret Kort i Novak Đoković.

1/5 Vidi galeriju Proslavljena Američka teniserka ponovo na Vimbldonu Foto: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Sestre Vilijams zajedno su osvojile 14 grend slem titula u dublu, kao i tri zlatne olimpijske medalje.