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Novak Đoković ponovo je podigao prašinu u svetu tenisa! Najbolji teniser svih vremena otkrio je svoju viziju tenisa budućnosti i predložio promene koje bi mogle da promene igru iz korena.

Nole smatra da je vreme za ozbiljnu reformu sistema bodovanja, a njegov predlog podigao je veliku prašinu među ljubiteljima "belog sporta".

U razgovoru sa influenserom Nikom Kutrakosom, Đoković je otkrio kako bi izgledao tenis budućnosti.

Umesto sadašnjih setova do šest osvojenih gemova, srpski as bi uveo kraće setove koji bi se igrali do četiri gema. Takođe, predlaže i ukidanje prednosti kod rezultata 40:40.

"Mislim da bi tenis trebalo da promeni sistem bodovanja. Ne bih igrao setove do šest gemova, već do četiri, uz mogućnost ukidanja prednosti. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva seta", objasnio je Đoković svoju viziju.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Đoković smatra da bi ovakav format doneo više dinamike, smanjio trajanje mečeva i omogućio publici lakše praćenje.

"Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve", dodao je Novak.

Njegova ideja je da mečevi budu završeni u okviru od oko dva sata, što bi, prema njegovom mišljenju, bilo bolje i za igrače i za navijače.