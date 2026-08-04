Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu posle pravog trilera protiv Amerikanca Majkla Džanga.

Kecmanović je do pobede došao posle velike borbe i skoro tri sata na terenu – slavio je sa 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) i zakazao duel sa Francuzom Arturom Rinderknešom.

1/4 Vidi galeriju Miomir Kecmanović na Mastersu u Montrealu. Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia, David Kirouac/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Meč je imao dodatnu dozu drame. Duel je počeo u nedelju uveče, ali je kiša prekinula borbu u trenutku kada je rezultat bio izjednačen – 1:1 u setovima.

Po povratku na teren, nijedan teniser nije želeo da popusti. Odluka je pala u trećem setu, a srpski reprezentativac pokazao je mirnoću kada je bilo najvažnije. U taj-brejku je uspeo da odbije nalet Amerikanca i sa 7:5 osvoji odlučujuće poene za plasman dalje.

Kecmanović sada ide na Francuza Artura Rinderkneša, koji je u prvom kolu bio slobodan. Srbin i Francuz do sada su se sastajali tri puta, a Rinderkneš vodi u međusobnom skoru 2:1.

Masters u Montrealu igra se za bogat nagradni fond od 9.415.724 dolara, a Kecmanović će pokušati da nastavi dobar niz i napravi još jedan veliki rezultat.